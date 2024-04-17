17 апреля 2024, 18:35

Журнал Time объявил топ-100 самых влиятельных людей года

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Обнародованы имена самых влиятельных людей этого года. В топ-100 по версии журнала Time вошли актеры, музыканты и фотожурналисты.

Рейтинг самых влиятельных людей 2024 года пополнили японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская исполнительница Дуа Липа и австралийская певица Кайли Миноуг.

В списке можно увидеть также палестинского фотожурналиста Мотаза Азайзу. Он в течение четырех месяцев снимал жизнь в Газе после начала палестино-израильского конфликта.

В перечень вошли американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и кинорежиссер София Коппола.

Журнал добавил в топ американского актера Колмана Доминго, известного по сериалам «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также канадско-американского актера Майкла Джея Фокса, который исполнил роль Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».

Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки получил премию «Оскар». Его полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» признали лучшим в номинации «Лучший анимационный фильм».

США Актеры Шоу-бизнес
17 апреля 2024, 17:47
Угрозы атак на ядерные объекты на Ближнем Востоке назвали «опасным путем»
Пресс-служба Минобороны
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Угрозы атак на ядерные объекты в свете конфликта Израиля и Ирана являются опасной тенденцией, ведущей к «снижению порога, допустимого в этой сфере», отметил заместитель главы МИД России Сергей Рябков. Об этом написало РИА «Новости».

«В последнее время вновь обозначилась опасная тенденция, когда ядерные объекты и в целом ядерная деятельность, которая по большому счету абсолютно специфична и требует максимально профессионального к себе отношения, - эти направления вновь стали использоваться как инструментарий если не прямого вооруженного противостояния, то психологической информационной войны. Это опасный путь», - считает дипломат.

Он обратил внимание на то, что некоторые военные деятели обсуждают возможность атак на такие объекты (а по Запорожской АЭС уже бьют ВСУ). Эта ситуация не сложилась бы, если бы не «многолетнее покровительство» США, которое продолжается на фоне операции в Газе, уверен Рябков. «За широкой спиной» Соединенных Штатов процветает силовая, политическая и военная вседозволенность, подчеркнул он.

Рябков также назвал возможную дату посещения России гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

МИД РФ Ближний Восток
17 апреля 2024, 17:45
Рябков заявил о возможном конце периода «относительной стабильности» для США
РИА «Новости»
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Пентагон может развернуть ракеты средней и меньшей дальности, но в таком случае период «относительной стабильности» для США подойдет к концу. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

По мнению дипломата, американской стороне важно «формировать ложное чувство самоуспокоенности» с помощью военного превосходства. Рябков добавил, что США прикрывают свои решения в оборонной сфере заявлениями о сдерживании Китая, и тем самым только еще больше дестабилизируют обстановку.

«На самом же деле это звено в цепи многоплановых и многогранных усилий Вашингтона в погоне за сохранением военного превосходства в самых разных сферах», - прокомментировал дипломат возможное развертывание американских ракет.

Накануне Рябков назвал необратимым решение США разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров пообещал ответить Пентагону на развертывание ракетных систем, запрещенных РСМД. Он подчеркнул, что Россия примет серьезные меры, сообщил RT.

США Пентагон Военные МИД РФ
17 апреля 2024, 17:24
Рябков назвал возможную дату следующего визита гендиректора МАГАТЭ в Россию
РИА «Новости»
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси может посетить Россию до конца весны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, встреча с Гросси благоприятно повлияет на совместную работу российской стороны и МАГАТЭ.

«Я думаю, что его поездка к нам до конца весны вполне возможна», - указал Рябков.

Дипломат отметил, что Россия по-прежнему требует от международной структуры признания того, что ВСУ создают угрозы для Запорожской атомной электростанции.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов раскритиковал идею МАГАТЭ о совместной российско-украинской оценке технического состояния ЗАЭС. Он подчеркнул, что находящиеся на объекте украинцы станут корректировщиками огня и будут помогать ВСУ атаковать территорию станции.

Рогов призвал МАГАТЭ добиться прекращения огня в этом районе, а не организовывать новые комиссии.

Россия МИД РФ МАГАТЭ
17 апреля 2024, 16:14
Глава ЕК фон дер Ляйен призвала Европу готовиться к войне
Global Look Press
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Европа сейчас не сталкивается с непосредственной угрозой войны, но к конфронтации Евросоюзу все равно необходимо готовиться. Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила на конференции в Брюсселе, сообщил Reuters.

Она отметила, что Евросоюзу также следует запустить производство оружия нового поколения, чтобы одержать «победу на поле боя». Председатель ЕК также призвала нарастить в ближайшие пять лет потенциал объединения в оборонной сфере.

«Мы сосредоточимся на инновациях, чтобы обеспечить Европе преимущество в новых технологиях, которые, как мы видим, используются по всему миру в различных конфликтах», - добавила она.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предупредил, что США могут закрыть «оборонный зонтик» над Европой. Он обратился к странам объединения и рекомендовал им вкладывать больше денег в ВПК.

Боррель также указал, что внешняя политика Евросоюза настроила весь мир против Европы, сообщил RT. По его мнению, реакция европейских стран на конфликты на Украине и на Ближнем востоке сильно отличалась.

Европа Войны Оружие Евросоюз Урсула фон дер Ляйен

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