Журнал Time объявил топ-100 самых влиятельных людей года

Рейтинг самых влиятельных людей 2024 года пополнили японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская исполнительница Дуа Липа и австралийская певица Кайли Миноуг.

В списке можно увидеть также палестинского фотожурналиста Мотаза Азайзу. Он в течение четырех месяцев снимал жизнь в Газе после начала палестино-израильского конфликта.

В перечень вошли американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и кинорежиссер София Коппола.

Журнал добавил в топ американского актера Колмана Доминго, известного по сериалам «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также канадско-американского актера Майкла Джея Фокса, который исполнил роль Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».

Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки получил премию «Оскар». Его полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» признали лучшим в номинации «Лучший анимационный фильм».