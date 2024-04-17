Журнал Time объявил топ-100 самых влиятельных людей года
Обнародованы имена самых влиятельных людей этого года. В топ-100 по версии журнала Time вошли актеры, музыканты и фотожурналисты.
Рейтинг самых влиятельных людей 2024 года пополнили японский режиссер Хаяо Миядзаки, британская исполнительница Дуа Липа и австралийская певица Кайли Миноуг.
В списке можно увидеть также палестинского фотожурналиста Мотаза Азайзу. Он в течение четырех месяцев снимал жизнь в Газе после начала палестино-израильского конфликта.
В перечень вошли американский рэпер 21 Savage, нигерийский музыкант Burna Boy и кинорежиссер София Коппола.
Журнал добавил в топ американского актера Колмана Доминго, известного по сериалам «Эйфория» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а также канадско-американского актера Майкла Джея Фокса, который исполнил роль Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее».
Ранее японский режиссер-мультипликатор Хаяо Миядзаки получил премию «Оскар». Его полнометражный мультфильм «Мальчик и птица» признали лучшим в номинации «Лучший анимационный фильм».