Жизнь украинцев привела в шок венгерского дипломата
Украинцы пребывают в ужасном состоянии, на это сильно повлияла усталость от конфликта с Россией. Об этом рассказал в интервью Tokyo Shimbun бывший сотрудник венгерского посольства в Японии Балинт Коша.
«Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра. В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев», - сказал он.
По словам дипломата, после начала конфликта с Россией жители бедных регионов Украины «едва могут свести концы с концами». А теперь для нах стал очередным ударом вспыхнувшуя на Ближнем Востоке война. Украинцы окончательно разуверились в возможности одержать победу над РФ из-за смены настроений в политических мировых кругах.
Не менее тяжелая ситуация наблюдается и в рядах Вооруженных сил Украины. Ежедневно ВСУ несут большие потери. По словам командира роты 80-й ОДШБр Владислава Шевчука, в стране нужно ужесточить мобилизационные меры.