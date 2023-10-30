«Повсюду на Украине я чувствую запах алкоголя уже с утра. В прошлом году с этим не было так плохо, но в последнее время становится просто ужасно. Меня сильно беспокоит психическое состояние оставшихся в стране украинцев», - сказал он.

По словам дипломата, после начала конфликта с Россией жители бедных регионов Украины «едва могут свести концы с концами». А теперь для нах стал очередным ударом вспыхнувшуя на Ближнем Востоке война. Украинцы окончательно разуверились в возможности одержать победу над РФ из-за смены настроений в политических мировых кругах.

Не менее тяжелая ситуация наблюдается и в рядах Вооруженных сил Украины. Ежедневно ВСУ несут большие потери. По словам командира роты 80-й ОДШБр Владислава Шевчука, в стране нужно ужесточить мобилизационные меры.