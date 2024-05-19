Жизнь Раиси оказалась под угрозой после крушения вертолета

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«Сообщения, поступающие с места посадки вертолета, вызывают очень серьезные опасения», - заявил иранский чиновник, на которого сослалось агентство.

При этом он выразил надежду на то, что лидер страны не пострадал.

Ранее глава МВД Ирана Ахмед Вахиди предположил, что вертолет Ми-171, на котором следовал Раиси, мог совершить жесткую посадку из-за тумана. По его словам, погодные условия и сложный рельеф местности усложнили работу спасателям.