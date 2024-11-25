25 ноября 2024, 17:16

«Жизнь дается один раз». Экипаж SS100 обвинили в нечеткой работе в Анталье

Pxhere
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Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» сгорел в Анталье после жесткого приземления. Заслуженный летчик-испытатель СССР, авиаэксперт Виктор Заболотский в интервью 360.ru рассказал, что причиной ЧП могли стать сложные метеоусловия.

«Ветер был очень приличный. Пассажиры говорили, что была „грубая посадка“», - отметил он.

Авиаэксперт подчеркнул, что была очень большая перегрузка при касании земли. В таком случае конструкция судна могла не выдержать. Скорее всего, произошел разлив топлива, поэтому борт загорелся.

«Все службы сработали штатно. Хотя у меня есть претензии к членам экипажа, которые должны были давать четкие команды на эвакуацию. А то все бросаются спасать не женщин и детей, а свои чемоданы. Все должны понимать, что это жизнь, она дается один раз», - обратил внимание летчик-испытатель.

Заболотский добавил, что при сдвиге ветра рискованно было проводить посадку. Иногда лучше уходить на запасной аэродром.

«Он (летчик - прим. ред.) понадеялся, будем так говорить, на свои знания, свое умение», - сказал Заболотский о решении капитана судна приземлиться.

Пилоту удалось остановить Sukhoi Superjet 100 в 150 метрах от пожарной части, и спасатели оперативно ликвидировали огонь. Никто не пострадал. «Азимут» пообещал выплатить пассажирам судна по 100 тысяч рублей.

Турция Пожары Самолеты
25 ноября 2024, 11:43
Китай испугался сближения России и Северной Кореи
РИА «Новости»
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Сближение России и Северной Кореи невыгодно китайским властям, так как США могут решить укрепить отношения с Японией и Южной Кореей. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл, сообщила газета The Guardian.

Он выразил мнение, что «усиливающаяся координация действий» между КНДР и Россией «нервирует» Китай. Власти не критиковали сближение российской стороны с КНДР, однако происходящее может ограничить влияние китайского руководства в Восточной Азии, отметил Кэмпбелл.

По словам эксперта, на фоне укрепления российско-северокорейских отношений также может усилиться альянс США с Японией и Южной Кореей.

Ранее КНДР и Россия ратифицировали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Документ заключили в Пхеньяне 19 июня 2024 года. Бессрочное соглашение заменит базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между государствами.

США Северная Корея Россия КНДР Китай
25 ноября 2024, 08:39
После падения самолета на жилой дом под Вильнюсом вспыхнул пожар
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На подлете к Вильнюсскому международному аэропорту потерпел крушение грузовой самолет. Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, воздушное судно упало на жилой дом.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», - сказал он.

Одного из пилотов удалось спасти. О судьбе остальных членов экипажа пока ничего не известно. На месте работают пожарные. Также пока неясно, были ли в доме люди. По данным FlightAware, грузовой самолет DHL, который, вероятно, потерпел крушение в Литве, следовал из Лейпцига.

Ранее военный истребитель разбился в Бразилии. Самолет потерпел крушение в лесной зоне рядом с жилыми домами. На месте падения начался пожар.

Литва Авиакатастрофы Самолеты
25 ноября 2024, 08:35
Жертвой крушения Boeing-737 под Вильнюсом стал один из пилотов
Freepik
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Жертвой крушения самолета Boeing-737, выполнявшего рейс из Лейпцига в Вильнюс, стал один из пилотов. Такие данные опубликовало литовское агентство Delfi.

По информации отдела координирования ситуаций Департамента пожарной безопасности и спасения, лайнер рухнул на двухэтажный жилой дом около аэропорта Вильнюса. Находились ли в здании люди, пока неизвестно. Самолет выполнял рейс в интересах компании DHL.

Из-за авиакатастрофы специалисты экстренных служб закрыли участок дороги от улицы Дзуку до магазина Maximа на улице Лепкальне.

На борту находились четыре человека: два пилота и два бортпроводника. Причины аварии пока неизвестны. Экстренным службам удалось спасти одного из пилотов. Агентство Reuters сообщило, что разбился грузовой самолет авиакомпании DHL. На месте крушения вспыхнул пожар.

Литва Авиакатастрофы Самолеты
24 ноября 2024, 21:06
Число погибших после субботнего удара Израиля по Бейруту выросло до 29
Global Look Press
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Спасатели продолжили разбор разрушенных зданий после субботнего налета авиации Израиля на Бейрут. Общее количество найденных тел погибших увеличилось до 29. Ранения различной степени тяжести получили 67 горожан. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава Ливана.

В ведомстве отметили, что основной удар пришелся на центральный район города - Баста.

«По обновленным данным, количество жертв авиаудара Израиля в Бейруте достигло 29 человек, 67 граждан получили ранения», - говорится в сообщении.

В Минздраве добавили, что это не окончательные данные, так как разбор завалов разрушенных домов еще продолжается.

В минувшую субботу, 23 ноября, авиация Израиля нанесла массированный удар по центральному району Бейрута, запустив четыре ракеты. В результате атаки полностью разрушился восьмиэтажный жилой дом.

Авиация Израиль Минздрав Конфликт Ливана и Израиля

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