«Жизнь дается один раз». Экипаж SS100 обвинили в нечеткой работе в Анталье

«Ветер был очень приличный. Пассажиры говорили, что была „грубая посадка“», - отметил он.

Авиаэксперт подчеркнул, что была очень большая перегрузка при касании земли. В таком случае конструкция судна могла не выдержать. Скорее всего, произошел разлив топлива, поэтому борт загорелся.

«Все службы сработали штатно. Хотя у меня есть претензии к членам экипажа, которые должны были давать четкие команды на эвакуацию. А то все бросаются спасать не женщин и детей, а свои чемоданы. Все должны понимать, что это жизнь, она дается один раз», - обратил внимание летчик-испытатель.

Заболотский добавил, что при сдвиге ветра рискованно было проводить посадку. Иногда лучше уходить на запасной аэродром.

«Он (летчик - прим. ред.) понадеялся, будем так говорить, на свои знания, свое умение», - сказал Заболотский о решении капитана судна приземлиться.

Пилоту удалось остановить Sukhoi Superjet 100 в 150 метрах от пожарной части, и спасатели оперативно ликвидировали огонь. Никто не пострадал. «Азимут» пообещал выплатить пассажирам судна по 100 тысяч рублей.