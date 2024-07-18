Журналист привел слова Путина об агрессивной политике Североатлантического альянса. По его мнению, российский лидер неоднократно высказывался на эту тему.

«Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил „Оборонительный союз“, не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», - резюмировал Боуз.

Ранее глава государства заявил, что условия для заключения мирных соглашений изменятся, если Украина и Запад откажутся от предложений России. По словам Путина, ситуация на поле боя складывается не в пользу ВСУ.