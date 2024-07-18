«Живу в его голове бесплатно». Маск парировал выпад Байдена о попытке купить выборы
Американский миллиардер, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отреагировал на слова лидера США Джо Байдена, заявившего, что бизнесмен и его «богатые друзья» пытаются купить президентские выборы в стране. Ответ Маска появился в его аккаунте в соцсети X.
«Я живу в его голове совершенно бесплатно», - написал миллиардер в ответ на пост одного из пользователей X со скриншотом постов Байдена.
Ранее президент США признался, что устал от Маска и его «богатеньких друзей, пытающихся купить эти выборы».
Известно, что миллиардер много лет делал пожертвования кандидатам и от республиканцев, и от демократов. При этом, как отметила The New York Times , средства Маска, как правило, были равномерно разделены между ними.
В марте Маск заявил, что США нужна Республиканская партия у власти. В противном случае, по его мнению, «Америке наступит конец».
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября.