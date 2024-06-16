16 июня 2024, 02:54

Живой труп. Демократы решили использовать Байдена как инструмент для решения своих целей

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Жизнь президента США Джо Байдена подходит к концу, но демократы продолжают использовать его как инструмент в своих целях. Об этом в передаче Tucker Carlson Network заявил американский журналист Такер Карлсон.

«Его жизнь подходит к концу. Он умирает в реальном времени прямо на наших глазах», - подчеркнул обозреватель.

По его словам, демократы продолжают разыгрывать фарс с новым сроком президентства Байдена и поддерживают «этот труп».

Непонятно, сколько проживет нынешний американский лидер после следующих выборов вне зависимости от их результата, сказал Карлсон.

«Байден никого не волнует как личность <…> Он всего лишь инструмент, которым демократы пользуются», - резюмировал журналист.

Ранее издание The Sun сообщило, что Байден на саммите «Большой семерки» был в «наихудшем» состоянии за последнее время и постоянно терял концентрацию.

США Выборы президента США Джо Байден Такер Карлсон
16 июня 2024, 02:59
В США сообщили о сигнале бедствия с украинского сухогруза, атакованного хуситами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Атакованный йеменскими хуситами украинский сухогруз в субботу днем подал сигнал бедствия. Экипаж эвакуировали, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM), его слова привело РИА «Новости».

«Сегодня, примерно в 13:45 по времени Саны (совпадает с московским - прим. ред.) экипаж сухогруза Verbena подал сигнал бедствия, означающий, что они покидают судно. Корабль Anna Meta отреагировал на сигнал и предложил оказать помощь», - сказано в сообщении.

По информации CENTCOM, экипаж покинул корабль из-за невозможности потушить пожар. Моряков доставят в безопасное место.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил ранее, что украинское судно Verbena затонуло в Аденском заливе.

США Пожары Военные Корабли
16 июня 2024, 01:43
Фон дер Ляйен обвинила в РФ во взлете цен на энергию и продовольствие в мире
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен попыталась переложить на Россию ответственность за рост цен на продовольствие и энергию в мире. Речь идет о словах политика на саммите по Украине в Швейцарии, передало РИА Новости.

«Эхо <…> России разносится по всему миру. Цены на энергоносители взлетели, как и цены на продовольствие», - сказала она.

При этом многие эксперты и политологи, как российские, так и иностранные, неоднократно заявляли, что санкции против РФ негативно отразились на мировой экономике. Как отмечал российский президент Владимир Путин, западным лидерам не хватает смелости признать неэффективность ограничений против России.

Также Путин напомнил, что экономика РФ находится на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности. Однако, по его словам, место в рейтинге - это не главное. Нужно сохранять темп и движение вперед. До сих пор России это удается, подчеркнул президент.

Санкции Россия Запад Экономика Урсула фон дер Ляйен
15 июня 2024, 22:59
На Западе испугались российского «оружия-невидимки»
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Российская атомная подводная лодка «Архангельск» очень опасна для армии НАТО. Такое мнение выразила газета Express.

Журналисты написали, что западные военные могут не обнаружить эту лодку, что обернется неприятными последствиями.

«„Архангельск“ будет представлять особенно серьезную угрозу для военных баз НАТО, военно-морских конвоев и береговой критической инфраструктуры», - написано в газете.

Авторы статьи заявили, что передовая атомная субмарина усилит ВМФ России, потому что ее оборудуют неуязвимыми ядерными ракетами, которые способны лететь со скоростью 6670 миль в час (10 700 километров).

Ранее многоцелевая атомная подлодка Северного флота «Казань» совершила плановую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по цели в Архангельской области. Упражнения по боевой подготовке проделали в Баренцевом море.

Ракеты Военные Запад НАТО
15 июня 2024, 21:40
Загоревшееся у берегов Йемена торговое судно пошло ко дну
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Торговое судно, загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена, идет ко дну, экипаж эвакуировали. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Торговое судно, загоревшееся в результате атаки у берегов Йемена, идет ко дну, экипаж эвакуировали. Об этом сообщило управление морских торговых операций Великобритании ( UKMTO ) при британских ВМС.

«Экипаж торгового судна эвакуировался с корабля… Капитан также сообщает, что судно все еще горит и тонет», - говорится в сообщении.

Пожар на судне начался после попадания в него двух снарядов у берегов Йемена. Позже стало известно о попадании третьего снаряда, но судно продолжило путь к следующему порту. Сейчас корабль неуправляем и дрейфует в 55,6 километра к северо-востоку от Джибути.

О нападении на корабль UKMTO сообщило 9 июня.

Атака произошла в 80 морских милях к юго-востоку от Адена.

Великобритания Пожары Корабли Йемен

Новости по теме