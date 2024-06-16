Живой труп. Демократы решили использовать Байдена как инструмент для решения своих целей

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«Его жизнь подходит к концу. Он умирает в реальном времени прямо на наших глазах», - подчеркнул обозреватель.

По его словам, демократы продолжают разыгрывать фарс с новым сроком президентства Байдена и поддерживают «этот труп».

Непонятно, сколько проживет нынешний американский лидер после следующих выборов вне зависимости от их результата, сказал Карлсон.

«Байден никого не волнует как личность <…> Он всего лишь инструмент, которым демократы пользуются», - резюмировал журналист.

Ранее издание The Sun сообщило, что Байден на саммите «Большой семерки» был в «наихудшем» состоянии за последнее время и постоянно терял концентрацию.