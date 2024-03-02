Живодер прибил гвоздями животных к дереву и скамейке в Таллине

По данным издания, убитых за последние двое суток животных обнаружили жители района в парке Мянни. Они пожаловались в полицию и районную администрацию.

«Мучители животных (не исключено, что их несколько), действующие на территории района, должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее», - заявил изданию глава района Айвар Рийсалу.

В парке Мянни живут зайцы и белки, и жители района часто приходят сюда, чтобы посмотреть на животных.

Ранее вблизи хутора Курбацкий под Анапой зоозащитники нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью. Одну из них задушили, другую лишили лишили глаз и прострелили лапу. Раньше животные жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации.