«Живая охота». Недружественные России страны уличили в промышленном шпионаже

Недружественные России страны охотятся за ее разработками, ценными кадрами, параметрами образцов вооружения - словом, занимаются так называемым промышленным шпионажем. Об этом РИА «Новости» рассказал вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Это активная живая охота не только за перспективными разработками, данными и параметрами наших образцов вооружения, но и на наших специалистов, которые особо ценны», - заметил он.

По словам вице-премьера, такое происходило во все времена и тенденция будет продолжаться. Мантуров констатировал, что доходит и до более серьезных мер: он напомнил, что ФСБ предотвратила покушение на одного из глав российских предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Как заявил на прошлой неделе директор ФСБ Александр Бортников , украинские спецслужбы нарастили масштаб переброски своих агентов и диверсантов в Россию для проведения мероприятий по дестабилизации обстановки. Однако сотрудники ФСБ оперативно находят и нейтрализуют сторонников украинских агентов.