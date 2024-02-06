Жителям Забайкалья рекомендовали не посещать Китай до 17 февраля

Жителей Забайкалья предупредили, что в Китае в связи с Праздником весны, или Китайским Новым годом, ожидаются продолжительные выходные, из-за которых у туристов могут возникнуть проблемы во время поездки. По данным Минплана, в стране путешественники имеют риск столкнуться с ситуацией, когда магазины и рестораны не работают, а билеты на транспорт заранее раскупили.

«В связи с этим рекомендуем воздержаться от поездок в Маньчжурию в период до 17 февраля, когда официальные выходные заканчиваются», - указали в ведомстве.

Китайский Новый год в этот раз будут праздновать 10 февраля. По словам востоковеда Аллы Верченко, для жителей КНР это самый масштабный, радостный и всенародный праздник. Она отметила, что из-за продолжительных выходных в стране наступает самая горячая пора для транспорта - на дорогах стоят пробки, а билеты на самолеты и поезда стремительно раскупают.