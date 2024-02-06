06 февраля 2024, 07:50

Жителям Забайкалья рекомендовали не посещать Китай до 17 февраля

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Министерство планирования и развития Забайкальского края посоветовало жителям не отправляться в Китай до 17 февраля. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Жителей Забайкалья предупредили, что в Китае в связи с Праздником весны, или Китайским Новым годом, ожидаются продолжительные выходные, из-за которых у туристов могут возникнуть проблемы во время поездки. По данным Минплана, в стране путешественники имеют риск столкнуться с ситуацией, когда магазины и рестораны не работают, а билеты на транспорт заранее раскупили.

«В связи с этим рекомендуем воздержаться от поездок в Маньчжурию в период до 17 февраля, когда официальные выходные заканчиваются», - указали в ведомстве.

Китайский Новый год в этот раз будут праздновать 10 февраля. По словам востоковеда Аллы Верченко, для жителей КНР это самый масштабный, радостный и всенародный праздник. Она отметила, что из-за продолжительных выходных в стране наступает самая горячая пора для транспорта - на дорогах стоят пробки, а билеты на самолеты и поезда стремительно раскупают.

Праздники Россия Китай
06 февраля 2024, 08:33
Рост интереса к Севморпути заметили на фоне обострения в Красном море
РИА «Новости»
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Россия заметила возросший интерес других стран к Северному морскому пути из-за обострения ситуации в Красном море. Об этом РИА «Новости» рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

«Да, такой интерес мы видим», - подчеркнул он.

Ранее дипломат сообщал, что Северный морской путь в состоянии обеспечить судоходство кораблей, которые планируют перестроить свой маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Это возможно при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений российских регулирующих документов.

Соединенные Штаты и Великобритания в январе начали атаковать объекты хуситов. Власти стран называют удары ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море.

Йеменские хуситы в свою очередь атакуют проходящие через водоем торговые суда в знак поддержки Газы, жители которой уже несколько месяцев находятся под постоянными обстрелами со стороны израильской армии.

Корабли МИД РФ Северный морской путь
06 февраля 2024, 07:27
Нидерланды откажутся от Facebook из-за риска утечки данных — СМИ
Unsplash
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Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook* из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Руководство Нидерландов может полностью отказаться от соцсети Facebook * из-за возможного риска утечки конфиденциальных данных. Об этом сообщила газета Telegraaf.

Издание привело слова госсекретаря по вопросам цифровизации при МВД Александры ван Хюффелен, которая раскритиковала соцсеть в связи с нарушениями правил обработки конфиденциальных данных.

«Если Meta* * не захочет придерживаться правил, мы будем вынуждены попрощаться с их платформой Facebook * », - отметила она.

Ван Хюффелен также указала, что правительство на протяжении нескольких лет выражает обеспокоенность из-за политики сбора и обработки данных соцсетью. По информации издания, власти Нидерландов готовятся полностью запретить платформу Facebook *.

Ранее американские сенаторы провели слушания с участием представителей крупнейших соцсетей. Мероприятие посетили глава платформы Meta** Марк Цукерберг, генеральный директор социальной сети X Линда Яккарино и другие руководители интернет-ресурсов. Сенаторы обсудили с ними увеличение числа случаев преступлений, совершаемых с помощью соцсетей.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

** Признана экстремистской и запрещена в России.

Facebook Соцсети Утечки данных Нидерланды
06 февраля 2024, 07:25
Глушащие сигнал GPS российские системы РЭБ напугали НАТО
РИА «Новости»
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В Североатлантическом альянсе боятся новейших российских систем радиоэлектронной борьбы, способных глушить сигнал GPS для предотвращения ракетных ударов со стороны противника. Об этом написало издание Express.

«„Российское электронное оружие вызывает страх в НАТО. <…> Западные спецслужбы подозревают, что сверхсекретная российская РЭБ может вызвать массовые сбои в работе технологии GPS на восточном фланге НАТО“, - отметили в материале.

Военный эксперт Томас Витингтон, с которым пообщались журналисты издания, предположил, что российское супероружие способно глушить GPS-сигналы сразу с нескольких направлений.

Ранее американские СМИ также писали, что российские средства радиоэлектронной борьбы становятся все более эффективными, запутывают датчики GPS и управляемое с их помощью оружие и блокируют радиосвязь и «ослепляют радары» зенитных и контрбатарейных систем - в результате украинские войска словно оказываются «в эпохе мушкетов и шпаг».

Оружие НАТО
06 февраля 2024, 05:03
Байден в очередной раз пообщался с умершим много лет назад человеком
РИА «Новости»
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Глава Белого дома Джо Байден на встрече с избирателями в Лас-Вегасе заявил, что недавно общался с президентом Франции Франсуа Миттераном. При этом французский политик скончался в 1996 году, напомнили в Fox News.

Байден пересказал историю о своей встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время саммита G7 в Великобритании через несколько месяцев после того, как стал главой Белого дома. Однако в этот раз американский лидер перепутал президентов и сообщил, что общался с Миттераном.

«Я сел и сказал: „Америка вернулась“. И Миттеран из Германии - я имею в виду из Франции - посмотрел на меня и спросил: „Ну и на сколько же она вернулась?“» - рассказал Байден.

Франсуа Миттеран был президентом Франции с 1981 по 1995 годы и скончался в 1996 году в возрасте 79 лет.

Ранее Байдена уличили в нецензурном высказывании в адрес премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В частном порядке глава Белого дома называл израильского премьера «чертовым плохим парнем», написала газета Politico.

Франция Джо Байден

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