Жителям Флориды посоветовали подписать тела перед ударом «Милтона»

«Вероятно, следует написать свое имя перманентным маркером на руке, чтобы люди знали, кто вы, когда они доберутся до вас потом», - заявила она.

Это стало одним из предупреждений к людям в зонах обязательной эвакуации, озвученных властями штата.

Власти округа Сарасота опубликовали предупреждение жителем, призывая их оставаться дома - не выходить на дороги, так как там небезопасно. Кроме того, поступили сообщения о наводнениях. В городе Форт-Майерс торнадо уже разрушил дом одного из местных жителей, рассказавшего, что окна и крыша были мгновенно выбиты. Деревья на лице выкорчевало, а ветви разбросало по улице.

Мощный ураган обрушится на западное побережье штата уже этим вечером по американскому времени. Во Флориде объявили режим ЧС.