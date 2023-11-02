Жителя Украины задержали за песню на русском языке в машине

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Инцидент произошел в Днепропетровске. Мужчина рассказал, что открыл двери личного автомобиля и на большой громкости включил композицию Григория Лепса «Родина-мать». Человека задержали и привлекли к ответственности за мелкое хулиганство.

В октябре служивших в Закарпатской области Украины пограничников отправили на передовую за прослушивание песен российской группы «Руки вверх!».

Подобные наказания за любую провинность стали распространенным явлением из-за нехватки живой силы на поле боя, рассказал экс-руководитель отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда Руслан Сыровой.

Ранее эфир одного из украинских телеканалов прервал хит «Я русский» певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman. Причиной вставки стал взлом телевизионной сети хакерами.