Жителя Сербии задержали за угрозы президенту Вучичу

«Из-за угроз безопасности президента республики задержан Драган Миятович из Сомбора на 48 часов», - уточнили в ведомстве.

Ранее Вучич рассказывал, что получает огромное количество угроз и оскорблений в свой адрес. В основном это происходит в социальных сетях. Угрожают даже членам его семьи.

Накануне в городе Гандлова совершили покушение на убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо. В него в упор выстрелил 71-летний писатель Юрай Цинтула, когда политик вышел на улицу после заседания правительства. Фицо доставили в больницу на вертолете. Он получил серьезные ранения.

Пока премьер находится в тяжелом состоянии. Несмотря на проведенную операцию, до сих пор сохраняется угроза его жизни.