29 февраля 2024, 02:47

Жителя Одессы чуть не мобилизовали в троллейбусе

РИА «Новости»
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Сотрудники военкомата в Одессе попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе, но им помещали другие пассажиры. Видео конфликта опубликовало издание «Страна.ua».

На кадрах видно, как в салон троллейбуса зашли люди в военной форме и потребовали документы у одного из пассажиров. При этом они не представили удостоверения сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), а только военные билеты.

Пассажир возразил, что военные билеты не дают им права проверять документы. За него вступились попутчики, и военкомам пришлось отступить.

На прошлой неделе украинское издание ТСН сообщило, что житель Винницкой области смог избежать мобилизации, дважды придя в военкомат пьяным.

По закону нетрезвых нельзя направлять в воинские части, хотя украинец уверял, что хочет пойти служить. В итоге его так и не мобилизовали. Военкомат подал на мужчину в суд, но его оправдали.

Суд Одесса Военные Мужчины
29 февраля 2024, 02:24
Отсидевшего 50 лет убийцу не смогли казнить в США
РИА «Новости»
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Смертный приговор не смогли выполнить над 73-летним преступником Томасом Юджином Кричем в штате Айдахо. Об этом сообщило Idaho News 6.

По данным департамента исправительных учреждений, «медицинская бригада не смогла установить капельницу» Кричу. Его вернули в камеру. При этом срок исполнения приговора истекает уже сегодня.

Перед смертной казнью Крича накормили последним обедом, на который он выбрал жареную курицу, картофельное пюре, кукурузу и мороженое.

Мужчину посадили в тюрьму почти 50 лет, сначала он получив смертный приговор за несколько убийств, но позже эту меру наказания заменили на пожизненное заключение. Спустя несколько лет Крич убил сокамерника, из-за чего его приговорили к казни.

Американские СМИ писали, что маньяк признался в убийстве или участии в убийствах по меньшей мере 26 человек.

В начале февраля в Китае казнили супружескую пару, которая жестоко убила детей мужчины от первого брака. Преступление произошло в ноябре 2020 года.

США Убийства Смертная казнь Приговоры
29 февраля 2024, 02:18
У Байдена нашли болезнь, влияющую на умственные способности
РИА «Новости»
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Президент США Джо Байден страдает от нескольких заболеваний. Среди них апноэ во сне, которое может негативно влиять на интеллектуальнее способности человека. Это следует из заключения терапевта, сообщило РИА «Новости».

Согласно документу, у Байдена также обнаружили гиперлипидемию, гастроэзофагеальный рефлюкс и спинной артрит.

Обструктивное апноэ во сне - это нарушение легочной вентиляции. Эта болезнь может привести к снижению работоспособности ухудшению памяти и интеллекта. Впрочем, врачи пришли к выводу, что черепно-мозговые нервы и вестибулярная функция американского президента находятся в норме.

«У пациента имеется несколько участков лентиго и актинических изменений», - добавили врачи.

Ранее генпрокурор штата Западная Вирджиния Патрик Морриси потребовал от вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис отстранить главу Белого дома Джо Байдена от работы. По его словам, американский президент не в состоянии выполнять свои обязанности из-за снижения когнитивных способностей.

США Болезни Врачи Джо Байден
29 февраля 2024, 01:19
«Сотни человек». В Польше стали готовить боевиков для переворота в Белоруссии
РИА «Новости»
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Члены организации BYPOL (признана в Белоруссии экстремистской) тренируются на полигонах в Польше, чтобы захватить власть в республике. Об этом лидер группировки Александр Азаров рассказал бельгийскому телеканалу VRT.

«Группа бывших белорусских полицейских и военнослужащих заявляет, что у них есть план по свержению президента Белоруссии [Александра] Лукашенко», - сообщил телеканал со ссылкой на Азарова.

Глава BYPOL рассказал, что члены группировки пытаются устраивать диверсии на территории Белоруссии. В Польше их тренируют бывшие спецназовцы.

«Здесь уже прошли обучение сотни человек», - заявил Азаров.

Организация BYPOL создана бывшими белорусскими силовиками для борьбы с властями страны. На родине Александра Азарова приговорили к 25 годам лишения свободы, а организацию признали экстремистской.

Летом прошлого года газета The Times также написала, что в Польше тренируются боевики для подготовки госпереворота в Белоруссии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия и Белоруссия будут противостоять любым попыткам дестабилизировать обстановку на территории союзных стран.

Белоруссия Александр Лукашенко Польша Боевики
28 февраля 2024, 23:16
В Германии опубликовали четырехфазный план нападения России на НАТО
РИА «Новости»
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В Германии опубликовали теоретический сценарий нападения России на НАТО, состоящий из четырех фаз, причем со ссылкой на правительственный документ, представленный парламенту. Об этом сообщил немецкий таблоид Bild.

Издание утверждает, что первая фаза - это кампания массовой дезинформации, в том числе в СМИ и социальных сетях, чтобы подорвать доверие людей к либеральной демократии и дестабилизировать западное общество. Также якобы будут проводиться кибератаки, нападения на объекты критической инфраструктуры, причем скрытно.

Вторая фаза, на взгляд немецких политиков, будет характеризоваться усилением шпионажа, саботажами, теми же кибератаками, крупными маневрами российских войск на границах НАТО и выведением из строя космических спутников. В это время могут появиться первые беженцы.

Непосредственное нападение России на страны альянса - это уже третья фаза, во время которой немецкие территории могут обстреливать точечными ударами.

Заключительная фаза конфликта - это ведение боевых действий на суше, в море, в воздухе и даже космосе, прорыв ВС РФ к территории ФРГ. Стоит отметить, что это не первый «план» нападения России на альянс, который опубликовал немецкий таблоид.

Ранее эстонский премьер-министр Кая Каллас испугалась нападения России на страны НАТО.

Германия Россия НАТО

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