15 мая 2024, 09:34

Жительница Тайваня несколько лет прятала останки отца ради его военных выплат

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

На Тайване местную жительницу заподозрили в том, что она долгое время скрывала смерть отца, чтобы получать его военные выплаты. Полиция нашла в ее доме останки пожилого мужчины, сообщил сайт Hindustan Times.

По данным издания, жительница Гаосюн не пустила в дом специалистов обработать ее жилище от лихорадки денге. За это ей выписали штраф в размере 60 тысяч тайваньских долларов. Вскоре ситуация повторилась - она вновь не позволила инспекторам провести дезинфекцию в своем доме.

После этого представители власти заподозрили неладное, они стали расспрашивать женщину о местонахождении отца. Та утверждала, что пенсионер в доме для престарелых. Затем на допросе женщина заявила, что отца перевез в Китай ее брат. Проверив документы и записи, полиция установила, что отец подозреваемой не выезжал за пределы Тайваня, а ее брат умер 50 лет назад.

В ее доме прошли обыски, во время которых нашли мусорный пакет черного цвета с костями пожилого мужчины.

Отец подозреваемой после 20 лет службы в армии ушел на пенсию. Предположительно, женщина скрывала его смерть, чтобы забирать его выплаты себе.

Пенсия Тайвань
15 мая 2024, 07:49
Израильские военные возмутились из-за плана Нетаньяху по управлению Газой
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Генералы и члены военного кабинета Израиля выразили недовольство тем, что премьер Биньямин Нетаньяху не продумал план управления сектором Газа после окончания военных действий в анклаве. Об этом сообщила американская газета New York Times.

Израильские чиновники рассказали изданию, что Израилю в будущем необходимо урегулировать ситуацию с управлением в секторе Газа, но четкого плана у руководства по-прежнему нет.

«Некоторые генералы и члены военного кабинета были особенно недовольны премьер-министром Биньямином Нетаньяху за неспособность разработать и объявить процесс создания альтернативы ХАМАС для управления Газой», - указали в газете.

По мнению источников издания, Израиль «застрял в процессе зачистки» ХАМАС и не может найти или создать альтернативу радикальному палестинскому движению, которое управляет анклавом.

Ранее переговоры израильского руководства с палестинской стороной провалились , и ЦАХАЛ ударил по Рафаху. По данным палестинского минздрава , число жертв в секторе Газа с начала конфликта увеличилось до 34 943 человек.

Израиль Военные Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
15 мая 2024, 06:33
«Думаю, у него проблемы». Байден оскорбил Трампа на мероприятии в Вашингтоне
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден на гала-концерте Азиатско-Тихоокеанского Американского института исследований конгресса в Вашингтонском конференц-центре назвал своего соперника на выборах, республиканца Дональда Трампа неудачником. Об этом сообщила газета The Hill.

Он ответил на критику оппонента по поводу миграционного кризиса. По словам Байдена, конгресс в начале 2024 года приблизился к принятию всеобъемлющего закона об иммиграции, пока не вмешался Трамп.

«Этот законопроект получил большинство, двухпартийный законопроект, получил поддержку большинства в палате представителей и сенате, но мне сказали, что другой парень, тот неудачник. <…> Я думаю, у него проблемы», - заявил демократ.

Трамп, по словам Байдена, попросил соратников по партии заблокировать этот законопроект в сенате, потому что это ознаменовало бы победу его соперника. Американский президент призвал республиканцев действовать вопреки пожеланиям своего выдвиженца на выборах.

Байден приказал помощникам в рамках предвыборной кампании выставить Трампа невменяемым. Однако американцы усомнились в ментальном здоровье самого демократа.

США Конгресс США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден
15 мая 2024, 05:46
Президент Турции собрал экстренное совещание из-за новостей о госперевороте
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

«Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели», - сказано в публикации.

Как отметил Бахчели, речь идет о заговоре против правительства, поэтому отстранение ряда полицейских не разрешит ситуацию. На заседании партии в парламенте соратник Эрдогана заявил о вероятности повторения попытки госпереворота 2016 года.

В Турции большой общественный резонанс вызвало увольнение некоторых работников полиции в Управлении безопасности Анкары. Их обвинили в сотрудничестве с преступной организацией «Айхан Бора Каплан». Дома этих сотрудников обыскали.

Ранее Эрдоган отменил запланированный визит в США и встречу с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, это пришлось сделать из-за плотного графика обоих президентов. Сначала поездку турецкого лидера назначили на 9 мая, но потом перенесли на поздний срок, который будет «более удобен для обеих сторон».

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел срочное заседание с главами разведки и минюста после сведений своего товарища, лидера партии турецких националистов (МНР) Девлета Бахчели о вероятной попытке государственного переворота, который подготавливают среди правоохранительных органов. Об этом сообщило издание Türkiye.

США Турция Реджеп Эрдоган
15 мая 2024, 05:08
Boeing Трампа столкнулся с другим самолетом во Флориде
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Самолет бывшего американского лидера Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с бизнес-джетом в аэропорту во Флориде. Об этом сообщило агентство Reuters , сославшись на знакомый с ситуацией источник.

Собеседник заявил журналистам, что воздушный транспорт Трампа в ходе руления в аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом припаркованный самолет. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) начало расследование.

Ранее действующий лидер Штатов Джо Байден чуть не рухнул во время спуска по трапу самолета в Детройте. Когда политик выходил, то споткнулся и начал терять равновесие. В итоге ему удалось удержаться на ногах и лидер продолжил спускаться.

Трамп считает Байдена жуликом и посмешищем. Он отмечал, что действия демократа на должности президента привели к хаосу и кровопролитию.

Авиация Флорида Дональд Трамп Самолеты Boeing Джо Байден

Новости по теме