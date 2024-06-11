11 июня 2024, 09:22

Жительница США назвалась пропавшей 39 лет назад девочкой

Unsplash
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В США женщина назвалась пропавшей 39 лет назад Черри Махан, однако мать девочки в это не поверила. Дело в том, что любой, кто предоставит информацию об исчезнувшей или ее похитителях, получит пять тысяч долларов. Об этом написало издание New York Post.

Восьмилетняя Черри пропала по пути из школы в феврале 1985 года. Правоохранители опросили возможных свидетелей, окрестности прочесали с помощью вертолетов и собак-ищеек. В общей сложности в операции участвовали более 250 волонтеров. Местные жители собрали 39 тысяч долларов в качестве награды за возвращение Черри, ее родители планировали добавить еще 10 тысяч за любые сведения о ней.

Ребенка так и не нашли, однако и много лет спустя периодически всплывала информация о том, как могла сложиться судьба Черри. В 2011 году полиция в Пенсильвании получила «потенциально важные для расследования» данные, которые не стала разглашать, но объяснила, что если они верны, Махан едва ли жива. В 2014-м некто в письме утверждал, что Черри живет под вымышленным именем и не помнит детства, но анализ ДНК показал, что женщина, о которой шла речь, не имеет к пропавшей никакого отношения. Еще семь лет спустя мать Черри получила анонимное письмо о том, где убита и похоронена ее дочь, но останков в указанном месте не было.

Семья еще в конце 1990-х пожертвовала собранные 50 тысяч долларов Национальному центру по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. При этом любому, кто предоставит информацию о Черри, и сейчас предлагают пять тысяч долларов. За 39 лет уже четыре женщины назывались Черри Махан. Последняя на данный момент объявилась в 2024 году в соцсетях. Когда в группе, посвященной тому громкому исчезновению, ей начали задавать уточняющие вопросы, женщина разозлилась. Она оставила голосовое сообщение в департаменте полиции Пенсильвании. Правоохранители до нее не дозвонились, но нашли ее отпечатки пальцев в базе данных, и с отпечатками Черри они не совпали. Мать девочки также заявила, что эта женщина «совсем не похожа» на ее дочь.

США Дети Женщины Полиция
11 июня 2024, 09:48
Четырех преподавателей американского университета ранили на прогулке в Китае
Global Look Press
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В Китае во время прогулки в парке ранили четырех преподавателей из американского университета Корнелл. Об этом написало Associated Press.

По информации агентства, неизвестный напал с ножом на преподавателей, приехавших в провинцию Цзилинь по программе сотрудничества с университетом Бэйхуа. Насколько серьезны травмы и в чем была причина нападения, пока неизвестно.

О случившемся уведомили Госдепартамент США. Кроме того, команда члена палаты представителей американского конгресса от штата Айова Эшли Хинсон находится на связи с университетом и готова принять меры для возвращения пострадавших на родину.

В октябре 2023 года СМИ писали, что в Пекине ранили ножом сотрудника посольства Израиля. Деталей происшествия не сообщалось. Известно, что мужчина попал в больницу.

США Китай Парки
11 июня 2024, 08:26
Более 50 дипмиссий прибыли в посольство в Токио на День Росиии
Викимедиа
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Свыше 50 руководителей посольств разных стран в Японии прибыли на празднование Дня России в дипмиссию в Токио. Об этом сообщило РИА «Новости».

Также на мероприятие приехали свыше 350 гостей. У здания посольства в Токио выстроилась очередь желающих лично поприветствовать российского посла Николая Ноздрева.

Среди гостей заметили бывшего японского премьер-министра Юкио Хатояму, депутата парламента Мунэо Сузуки. Также прибыли известные общественные деятели, журналисты, спортсмены и представители культуры.

В прошлом году на празднование Дня России приехали 37 руководителей посольств и 300 гостей.

Как сообщил ТАСС , российский посол обратился к собравшимся. Ноздрев заявил, что несмотря на действия западных политических элит, РФ ощущает поддержку единомышленников. По его словам, она исходит даже от самих стран Европы, где прогрессивная часть населения понимает принципиальную позицию России.

Спортсмены Япония Депутаты Россия Запад
11 июня 2024, 07:50
Россия и Иран продолжат работать над договором о сотрудничестве после смерти Раиси
Global Look Press
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Россия и Иран планируют заключить договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Сейчас процесс работы над документом временно приостановили из-за проблем у иранской стороны. Об этом РИА «Новости» заявил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что договор является стратегическим решением руководства двух стран, которое никогда не утрачивало своей силы. Кабулов добавил, что работа по документу продолжится, и после согласования текста лидеры Ирана и России подпишут соглашение.

«Я не сомневаюсь в том, что она (работа - прим. ред.) будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», - указал дипломат.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни п ровели переговоры в Нижнем Новгороде. Дипломаты обсудили формирование стратегического партнерства двух государств.

Президент Ирана Эбрахим Раиси умер 19 мая. Вертолет с главой государства разбился в горной местности недалеко от города Варзакан.

Россия МИД РФ Иран
11 июня 2024, 07:36
Южнокорейские военные открыли стрельбу в сторону солдат КНДР
Global Look Press
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Группа северокорейских военнослужащих на короткое время пересекла военную демаркационную линию. После предупредительных выстрелов в их сторону солдаты вернулись на свою территорию. Об этом сообщило агентство Yonhap.

На территорию соседнего государства группа из 20 человек зашла 9 июня. Они нарушили демаркационную линию в центральной части демилитаризованной зоны примерно в 12:30 по местному времени (06:30 по московскому времени).

После вторжения на свою территорию южнокорейские военные обратились к северянам с помощью аппаратуры и сделали предупредительные выстрелы. По данным агентства, признаков «необычного поведения» в действиях солдат КНДР не было.

Представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун предположил, что северокорейские военнослужащие пересекли линию случайно. Он отметил, что в той зоне растет густая трава и кусты, из-за которых сложно заметить демаркационную линию.

Ранее Южная Корея заморозила военное соглашение с КНДР. Это произошло после того, как северяне отправили в соседнюю страну сотни воздушных шаров с мусором.

Северная Корея Стрельба Военные Южная Корея КНДР

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