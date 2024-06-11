Жительница США назвалась пропавшей 39 лет назад девочкой

Восьмилетняя Черри пропала по пути из школы в феврале 1985 года. Правоохранители опросили возможных свидетелей, окрестности прочесали с помощью вертолетов и собак-ищеек. В общей сложности в операции участвовали более 250 волонтеров. Местные жители собрали 39 тысяч долларов в качестве награды за возвращение Черри, ее родители планировали добавить еще 10 тысяч за любые сведения о ней.

Ребенка так и не нашли, однако и много лет спустя периодически всплывала информация о том, как могла сложиться судьба Черри. В 2011 году полиция в Пенсильвании получила «потенциально важные для расследования» данные, которые не стала разглашать, но объяснила, что если они верны, Махан едва ли жива. В 2014-м некто в письме утверждал, что Черри живет под вымышленным именем и не помнит детства, но анализ ДНК показал, что женщина, о которой шла речь, не имеет к пропавшей никакого отношения. Еще семь лет спустя мать Черри получила анонимное письмо о том, где убита и похоронена ее дочь, но останков в указанном месте не было.

Семья еще в конце 1990-х пожертвовала собранные 50 тысяч долларов Национальному центру по поиску пропавших и эксплуатируемых детей. При этом любому, кто предоставит информацию о Черри, и сейчас предлагают пять тысяч долларов. За 39 лет уже четыре женщины назывались Черри Махан. Последняя на данный момент объявилась в 2024 году в соцсетях. Когда в группе, посвященной тому громкому исчезновению, ей начали задавать уточняющие вопросы, женщина разозлилась. Она оставила голосовое сообщение в департаменте полиции Пенсильвании. Правоохранители до нее не дозвонились, но нашли ее отпечатки пальцев в базе данных, и с отпечатками Черри они не совпали. Мать девочки также заявила, что эта женщина «совсем не похожа» на ее дочь.