18 апреля 2024, 03:17

Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп дяди, чтобы оформить на него кредит

Freepik
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Женщина привезла труп своего дяди в банк в Рио-де-Жанейро, чтобы оформить на него кредит. Об этом рассказали в газете Vanguardia со ссылкой на видео, которое записали сотрудники банковского учреждения.

По словам журналистов, местная жительница приехала в банк с телом 68-летнего мужчины. Труп находился в инвалидной коляске. Женщина решила взять кредит на покойного дядю размером в 17 тысяч бразильских реалов (чуть больше 300 тысяч рублей).

«Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову… мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (документы на оформление кредита - прим. ред.)», - сказано в публикации.

Работники банка поняли, что мужчина не реагирует на происходящее и вызвали ему бригаду скорой помощи. Помимо этого, на место происшествия позвали полицейских.

«Медицинские работники определили, что мужчина был мертв уже несколько часов», - написано в материале.

В итоге женщину обвинили в мошенничестве и «осквернении тела» родного дяди.

Ранее пожилой мужчина в США попытался купить ребенка у матери в магазине. Он предложил женщине 100 тысяч долларов.

Банки Женщины Кредиты Мужчины
18 апреля 2024, 03:10
Наоми Уоттс привела на показ мод дочь, которая раньше была сыном
Global Look Press
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Британская актриса Наоми Уоттс посетила показ мод с 12-летним сыном, переодетым в девочку. Кадры с мероприятия она опубликовала в Instagram*.

Мальчика звали Сэмюэл, но теперь он стал девочкой по имени Каи. Ребенок занимается балетом и переживает, что общественность увидит его без макияжа. Подросток боится, что кто-то заметит в его внешности биологическую предрасположенность к противоположному полу.

Сама Наоми Уоттс подчеркнула, что ее сын называет себя девочкой, которая родилась в чужом теле. Сэмюэл это чувствовал еще с ранних лет.

Актриса старается поддерживать чадо и не против его экспериментов с самоопределением и внешностью. Она позволяет ребенку отращивать волосы, делать маникюр и краситься. Более того, женщина самостоятельно покупает наследнику косметику.

Ранее стало известно, что в парламент Швеции принял закон, облегчающий юридическую смену пола подросткам от 16 лет. Для этой процедуры людям достаточно обратиться к врачу.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Мода Дети
18 апреля 2024, 00:55
Подросткам в Швеции разрешат менять пол с 16 лет без операции
Freepik
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Парламент Швеции проголосовал за закон, благодаря которому юридический процесс смены пола для подростков от 16 лет будет проходить в облегченной форме. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

«Новые правила означают, что для юридической смены пола будет достаточно обращения к врачу, диагноз гендерной дисфории не потребуется. Закон также снижает возрастной ценз с 18 до 16 лет (с согласия опекуна)», - сказано в публикации.

Новый закон поддержали 234 депутата, 94 парламентария выступили против. Инициатива вступит в силу 1 июля 2025 года.

Ранее певица Марина Девятова обсудила с ведущей «360» Аксиньей Гурьяновой смену пола у детей на Западе. По ее словам, подобного нет ни в одной мировой религии. Бог не придумал появления потомства у однополых пар. Артистка отметила, что если речь идет о смене пола у несовершеннолетних, то это уже сатанизм.

Дети Законы Швеция Запад
18 апреля 2024, 00:52
Обыски прошли в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии»
Freepik
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Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild, это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

По информации журналистов, обыскивать кабинеты начали в 09:00 по местному времени в штаб-квартире партии в столице Нижней Саксонии Ганновере.

Депутата Ансгара Шледде лишили неприкосновенности по подозрению в незадекларированных пожертвованиях, сумма которых составила 48 тысяч евро.

Шледде занимает пост заместителя председателя АдГ в Нижней Саксонии и решил выдвинуться на место председателя в следующие выходные.

Ранее стало известно, что действия старшего прокурора и прокурора генпрокуратуры Франкфурта-на-Майне в Германии проверят из-за жалобы двух человек , среди которых оказался российский предприниматель Алишер Усманов. Сотрудников ведомства заподозрили в препятствовании правосудию.

Обыски провели в штаб-квартире партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Ганновере в ФРГ. Как сообщило издание Bild , это случилось после лишения депутатской неприкосновенности двух политиков правой партии, их заподозрили в нарушении закона о партийных пожертвованиях.

Германия Депутаты
18 апреля 2024, 00:52
Митингующие в Грузии выдвинули властям ультиматум, требуя отозвать закон об иноагентах
РИА «Новости»
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Грузинская оппозиция на митинге у здания парламента в Тбилиси выдвинула властям ультиматум, в котором дала властям час, чтобы они отозвали законопроект об иноагентах. О требованиях митингующих со сцены заявил поэт Рати Амаглобели.

«Мы будем ждать в течение одного часа политического заявления „Грузинской мечты“ о том, что они видят непоколебимую волю грузинского народа и возвращаются в конституционное пространство», - сообщил поэт и добавил, что ожидает отзыва законопроекта.

В Тбилиси продолжаются протесты против законопроекта об иноагентах. Около здания парламента начались столкновения протестующих и полиции.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что наложит вето на закон об иностранных агентах в случае его принятия. Она заявила, что сделает это, так как закон противоречит стратегии и рекомендациям Европейского союза.

Грузия Законы Протесты Митинги Полиция Иноагенты

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