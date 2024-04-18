Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп дяди, чтобы оформить на него кредит
Женщина привезла труп своего дяди в банк в Рио-де-Жанейро, чтобы оформить на него кредит. Об этом рассказали в газете Vanguardia со ссылкой на видео, которое записали сотрудники банковского учреждения.
По словам журналистов, местная жительница приехала в банк с телом 68-летнего мужчины. Труп находился в инвалидной коляске. Женщина решила взять кредит на покойного дядю размером в 17 тысяч бразильских реалов (чуть больше 300 тысяч рублей).
«Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову… мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (документы на оформление кредита - прим. ред.)», - сказано в публикации.
Работники банка поняли, что мужчина не реагирует на происходящее и вызвали ему бригаду скорой помощи. Помимо этого, на место происшествия позвали полицейских.
«Медицинские работники определили, что мужчина был мертв уже несколько часов», - написано в материале.
В итоге женщину обвинили в мошенничестве и «осквернении тела» родного дяди.
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