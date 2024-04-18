Жительница Рио-де-Жанейро привезла в банк труп дяди, чтобы оформить на него кредит

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По словам журналистов, местная жительница приехала в банк с телом 68-летнего мужчины. Труп находился в инвалидной коляске. Женщина решила взять кредит на покойного дядю размером в 17 тысяч бразильских реалов (чуть больше 300 тысяч рублей).

«Во время общения с сотрудниками она держала неподвижную голову… мужчины и поднесла его руку к бумаге, чтобы подписать (документы на оформление кредита - прим. ред.)», - сказано в публикации.

Работники банка поняли, что мужчина не реагирует на происходящее и вызвали ему бригаду скорой помощи. Помимо этого, на место происшествия позвали полицейских.

«Медицинские работники определили, что мужчина был мертв уже несколько часов», - написано в материале.

В итоге женщину обвинили в мошенничестве и «осквернении тела» родного дяди.

Ранее пожилой мужчина в США попытался купить ребенка у матери в магазине. Он предложил женщине 100 тысяч долларов.