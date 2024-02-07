Жительница Одессы прогнала военкомов из маршрутки

В январе украинские СМИ писали, что представители военкоматов стали останавливать общественный транспорт в Одессе, чтобы провести принудительную мобилизацию.

На кадрах запечатлен салон маршрутки и несколько мужчин в форме. Пассажирка выразила недовольство тем, что ей приказали сесть. После к ней подошли двое военкомов, они из которых спросил, «где воюет муж».

«Сейчас я тебе расскажу, где он воюет. Бесстыжие. Выйди, я на работу опаздываю, я тебе что должна рассказывать, выйди», - сказала она.

Военком, нецензурно выражаясь, снова обратился к женщине. После приказал подчиненным выйти из маршрутки. Пассажирка назвала позором подобную ситуацию. Другие женщины поддержали ее.

Дмитрук назвал военного уполномоченным территориального центра комплектования - военкомата. Депутат сравнил его с животным и пообещал наказать.