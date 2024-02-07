07 февраля 2024, 07:34

Жительница Одессы прогнала военкомов из маршрутки

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Украинский военком поругался в маршрутке с одесситкой, которая возмутилась остановкой транспорта с пассажирами. Их конфликт сняли на видео. Кадры опубликовал депутат Верховной рады, экс-член партии «Слуга народа» Артем Дмитрук, сообщило РИА «Новости».

В январе украинские СМИ писали, что представители военкоматов стали останавливать общественный транспорт в Одессе, чтобы провести принудительную мобилизацию.

На кадрах запечатлен салон маршрутки и несколько мужчин в форме. Пассажирка выразила недовольство тем, что ей приказали сесть. После к ней подошли двое военкомов, они из которых спросил, «где воюет муж».

«Сейчас я тебе расскажу, где он воюет. Бесстыжие. Выйди, я на работу опаздываю, я тебе что должна рассказывать, выйди», - сказала она.

Военком, нецензурно выражаясь, снова обратился к женщине. После приказал подчиненным выйти из маршрутки. Пассажирка назвала позором подобную ситуацию. Другие женщины поддержали ее.

Дмитрук назвал военного уполномоченным территориального центра комплектования - военкомата. Депутат сравнил его с животным и пообещал наказать.

Одесса Военные Женщины Депутаты
07 февраля 2024, 08:10
Захарова обвинила Финляндию в нежелании обсуждать открытие границы с Россией
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Финляндия отказалась обсуждать с Россией ситуацию на границе. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, финское руководство уклоняется от прямого диалога пограничных служб.

«Заявления финской стороны <…> не несут в себе никакой новизны и продиктованы, на наш взгляд, исключительно политизированным подходом властей Финляндии к вопросам обеспечения функционирования совместной границы», - отметила Захарова отвечая на вопрос журналистов о закрытии границы.

Она подчеркнула, что действия финской стороны являются «возведением новых разделительных линий» и напоминают возврат к временам холодной войны. Решение о закрытии границ приняла Финляндия, и именно на ней лежит ответственность за нарушение международных обязательств, добавила дипломат.

Ранее финские власти отказались возобновить работу пограничных с Россией пунктов после 10 февраля. Премьер-министр Петтери Орпо объяснил, что границу не откроют, пока руководство страны не выработает меры для сдерживания миграции.

Финляндия Мария Захарова Россия
07 февраля 2024, 07:51
Ракета хуситов повредила сухогруз в Аденском проливе
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Ракета, выпущенная хуситами, незначительно повредила греческий сухогруз в Аденском проливе. Об этом сообщило центральное командование Пентагона.

«Хуситы выпустили шесть противокорабельных ракет из подконтрольных районов Йемена в сторону Красного моря и Аденского залива», - процитировало его РИА «Новости».

В сторону сухогруза MV Star Nasia под флагом Маршалловых островов запустили три ракеты. Одна из них взорвалась рядом, вторая упала в воду, третью сбил американский эсминец. Три остальные ракеты упали в воду возле британского торгового судна MV Morning Tide. О пострадавших и повреждениях сведений нет, однако известно, что оно продолжило путь.

Накануне также сообщалось, что представители шиитского движения «Ансар Аллах» атаковали торговое судно. Это произошло примерно в 100 километрах к западу от йеменского порта Ходейда. Никто не пострадал, происшествие обошлось без серьезных повреждений, корабль продолжил путь.

Ракеты Пентагон Йемен
07 февраля 2024, 07:45
Пушков высмеял реакцию пресс-секретаря Белого дома на конфузы Байдена
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Сенатор Алексей Пушков иронично воспринял действия пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, которая отказалась комментировать очередную странную оговорку президента США Джо Байдена. Об этом председатель комиссии СФ по информационной политике рассказал в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что американский лидер на встрече со сторонниками в Неваде признался, что на саммите G7 разговаривал с Франсуа Миттераном, который руководил Францией с 1981 по 1995 годы и умер в 1996 году.

Жан-Пьер не стала отвечать на вопросы журналистов касательно высказываний Байдена об общении с умершим почти тридцать лет назад французским лидером. По мнению Пушкова, Белый дом «находится в тупике» из-за конфузов главы государства.

«Кудрявую сотрудницу Белого дома можно понять: после января 1996 года никто из мировых политиков, кроме Байдена, с Миттераном не встречался», - указал сенатор.

Ранее оговорку Байдена прокомментировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сравнил высказывание президента США с «сигналом из загробного мира».

США Белый дом в США Россия Франция Джо Байден
07 февраля 2024, 06:56
Эквадор не согласился с претензиями Россельхознадзора к мухам-горбаткам в бананах
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Россельхознадзор наложил ограничения на ввоз бананов из Эквадора из-за найденной в них мухи-горбатки, переносчицы холеры. Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа заявила в интервью Ecuavisa, что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Первое уведомление, по ее словам, эквадорские поставщики получили в 2018 году. В контейнерах с бананами нашли муху-горбатку. Сонсолес Гарсиа подтвердила, что это насекомое считалось переносчиком холеры, но заявила, что оно жило в среднем 24 дня, а бананы доставляли морем в замороженном виде 40 суток. Тем не менее, поставщики усовершенствовали производственный процесс и упаковку, чтобы предотвратить все виды загрязнений.

Министр сообщила, что Эквадор уведомил Россию и провел «техническую работу» по отмене приостановки деятельности пяти эквадорских компаний-экспортеров бананов. Сонсолес Гарсиа заявила, что ее страна заинтересована в восстановлении торговых отношений, ведь они обеспечивали 25 тысяч рабочих мест.

Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что Россия сможет закупать бананы в странах Латинской Америки. По его мнению, цены на этот фрукт повысятся несущественно.

Россельхознадзор наложил ограничения на ввоз бананов из Эквадора из-за найденной в них мухи-горбатки, переносчицы холеры. Министр производства, внешней торговли, инвестиций и рыболовства Сонсолес Гарсиа заявила в интервью Ecuavisa , что компании-поставщики устранили нарушения и готовы возобновить экспорт.

Еда Экспорт Экономика Продукты

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