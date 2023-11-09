Жительница Канады родила рекордно крупного ребенка

Мальчик Сонни стал пятым и самым увесистым ребенком семьи. Кесарево сечение провели 23 октября в Кембриджской мемориальной больнице. Вес младенца превышал 14,8 фунта (более 6,7 килограмма), а рост - 55 сантиметров.

«Мы знали, что этот ребенок тоже будет большим, но не ожидали, что настолько. <…> Я никогда раньше не принимал роды такого крупного ребенка», - сказал акушер-гинеколог Эйса Ахимбисибве.

Семья узнала, что родится крупный ребенок, на УЗИ незадолго до операции. Уже тогда плод весил более шести килограммов. Предыдущие четыре ребенка пары тоже рождались крупными. Например, два последних весили 13 и 14 фунтов (5,8 и 6,3 килограмма). Когда изменили вес Сонни, врачи в родзале зааплодировали.

Сотрудники нашли в реестре больницы только пять новорожденных тяжелее шести килограммов, появившихся на свет с 2010 года. Сонни Эйрс стал самым увесистым и побил рекорд больницы.

Летом 2023 года жительница Пушкина родила ребенка массой больше пяти килограммов. Его рост составил 60 сантиметров.