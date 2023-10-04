Жительница Чикаго прыгнула с парашютом в 104 года и побила мировой рекорд

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В материале сказано, что женщина прыгнула с парашютом в свои 104 года. Видео с прыжком опубликовал в сецсети X (бывший Twitter) репортер Джейк Шеридан.

«Возраст - это всего лишь число», - заявила пожилая парашютистка после приземления.

Женщина прыгнула с высоты примерно 4,1 тысячи метров, трюк выполнила в тандеме с инструктором. Сам полет продолжался на протяжении семи минут.

В мае прошлого года этот рекорд побила 103-летняя жительница Швеции Ингегард Ларссон. Тогда она отмечала, что давно мечтала прыгнуть с парашютом.

Ранее стало известно о травматологе из Санкт-Петербурга , который прыгнул с парашютом 118 раз. По словам мужчины, экстремальный спорт для него является способом избавления от эмоционального напряжения.