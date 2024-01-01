Жители Турции после трех землетрясений побоялись возвращаться домой

Обстановка в мировой экономике значительно поменялась в пользу России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном.

«В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент [России Владимир] Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», - напомнила она.

По словам экс-главы МИД Австрии, через два месяца заявление президента РФ сбылись. Россия обошла ФРГ в показателях и поднялась выше в списке десяти самых крупных экономических держав.

Ранее в американской консалтинговой компании Standard & Poor’s Global выяснили, что деловая активность в производственном секторе в России в декабре 2023 года увеличивалась максимальными темпами.По данным журналистов, глобальный индекс активности в отрасли обрабатывающей промышленности повысился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Результат стал самым высоким с января 2017 года.