Жители Турции после трех землетрясений побоялись возвращаться домой
Жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны из опасения повторных землетрясений побоялись возвращаться в дома и решили провести ночь в автомобилях у автозаправочных станций. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.
После трех землетрясений, произошедших в районе Юксекова в Хаккари, местные жители скопились у автозаправочных станций.
«Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях», - передал телеканал.
Три землетрясения за день, 31 декабря, обрушились на юго-восток Турции. Первые подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в 19:37 по местному времени. Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52, а уже в 20:06 - третье.