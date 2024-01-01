01 января 2024, 02:55

Жители Турции после трех землетрясений побоялись возвращаться домой

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Жители турецкой провинции Хаккари на юго-востоке страны из опасения повторных землетрясений побоялись возвращаться в дома и решили провести ночь в автомобилях у автозаправочных станций. Об этом сообщил турецкий телеканал NTV.

После трех землетрясений, произошедших в районе Юксекова в Хаккари, местные жители скопились у автозаправочных станций.

«Граждане, стоявшие в очереди за топливом после землетрясения, заявили, что покупают топливо, потому что собираются провести ночь в своих автомобилях», - передал телеканал.

Три землетрясения за день, 31 декабря, обрушились на юго-восток Турции. Первые подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в 19:37 по местному времени. Второе землетрясение магнитудой 3,5 произошло в 19:52, а уже в 20:06 - третье.

Турция Землетрясения Топливо
01 января 2024, 03:01
«Может обогнать». Экс-глава МИД Австрии восхитилась прогнозами Путина об экономике России
РИА «Новости»
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Обстановка в мировой экономике значительно поменялась в пользу России. Об этом заявила экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в беседе с журналистом Флавио фон Вицлебеном.

«В экономическом плане, самое позднее в июне 2023 года, я вспоминаю, как на Петербургском экономическом форуме президент [России Владимир] Путин в своем пленарном выступлении отметил, что Россия находится среди десяти крупнейших экономических держав и занимает шестое место, но при этом может обогнать Германию», - напомнила она.

По словам экс-главы МИД Австрии, через два месяца заявление президента РФ сбылись. Россия обошла ФРГ в показателях и поднялась выше в списке десяти самых крупных экономических держав.

Ранее в американской консалтинговой компании Standard & Poor’s Global выяснили, что деловая активность в производственном секторе в России в декабре 2023 года увеличивалась максимальными темпами.По данным журналистов, глобальный индекс активности в отрасли обрабатывающей промышленности повысился с ноябрьских 53,8 до 54,6, «поднявшись выше отметки 50, которая отделяет рост от спада». Результат стал самым высоким с января 2017 года.

Германия Австрия Россия Владимир Путин Экономика
01 января 2024, 02:15
Лукашенко поблагодарил силовиков за мир и «уверенность в завтрашнем дне»
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем обращении к народу поблагодарил военных за «уверенность в завтрашнем дне» и мир. Выступление белорусского лидера опубликовали в Telegram-канале «Пул первого».

В 2023 году Белоруссию «пытались поставить на колени, удушить экономически». Но страна не только выстояла, но и продолжила всесторонне развиваться и идти к своей цели, заявил Лукашенко. И можно сделать еще больше, уверен президент.

«Потому что нет сильнее стимула к развитию, чем уверенность в завтрашнем дне и уверенность в безопасности народа. Люди в погонах, спасибо вам за мир!» - заявил глава государства.

Лукашенко также пожелал мира для соседей и приумножения лучшего.

Белоруссия вошла в тройку стран , наиболее желанных для посещения российскими туристами в 2023 году. Около 9% российских туристов посетили страну в ушедшем году.

Белоруссия Военные Александр Лукашенко Новый год
01 января 2024, 00:29
Соцсеть Илона Маска подешевела на 71%
Global Look Press
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Социальная сеть X стала дешевле более чем на 70%. Об этом сообщил сайт Axios со ссылкой на компанию Fidelity.

«Компания Fidelity считает, что соцсеть Х стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября», - сказано в материале.

При этом на сайте отметили, что фонд Fidelity не может иметь точные данные о финансах, хоть и оказал помощь Маску в покупке площадки. Другие акционеры могут оценить X по-другому.

По мнению журналистов, соцсеть могла лишиться более 10% стоимости из-за грубого высказывания Маска в ноябре на онлайн-мероприятии. Тогда он выступил перед рекламодателями, которые отказали бизнесмену в сотрудничестве из-за его скандальных высказываний о евреях.

Ранее журналисты газеты Financial Times опубликовали прогноз, в котором говорилось о банкротстве соцсети X. Журналисты напомнили, что крупные кинокомпании перестали размещать рекламу на этой площадке, и ситуация складывается в худшую сторону для предпринимателя. До этого Маск даже пригрозил судом организациям, которые бойкотировали его соцсеть.

Соцсети Илон Маск Деньги
31 декабря 2023, 22:32
Американский беспилотник нарушил воздушное пространство Сирии
flickr
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Один раз за сутки международная «коалиция» во главе с США в Сирии нарушила правила деконфликтации. Об этом заявил заместитель руководителя центра РФ по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, передало РИА «Новости».

«За сутки со стороны „коалиции“ зафиксирован один случай нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанный с несогласованным с российской стороной полетом беспилотного летательного аппарата», - сказал он.

По словам Кулить, рядом с военной базой Эт-Танф зафиксировали нарушения двумя истребителями F-15 «коалиции». Он отметил, что такими действиями группа создает опасные предпосылки авиационных происшествий и обостряет ситуацию в небе над Сирией.

Ранее боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» пустили ракетные снаряды по двум американским базам на северо-востоке Сирии. Военные объекты расположены недалеко от газового месторождения Конико и нефтяной подземной кладовой Эль-Омар. Противовоздушная оборона США сработала, однако сбить ракеты не смогла. Взрывы также услышали жители соседних регионов.

США Беспилотники Сирия Военные

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