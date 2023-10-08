Жители Тель-Авива начали массово скупать продукты питания

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В магазинах начали ограничивать количество покупок в одни руки. Сотрудники магазинов признали, что люди в некотором смысле поддались панике и начали закупать продукты впрок.

Наиболее востребованными продуктами стали хлеб, яйца, молоко, вода, макароны и рис. Также активно израильтяне скупают овощи и фрукты.

В результате эскалации конфликта 7 октября в Израиле погибли более 700 человек , еще 2,2 тысячи пострадали. Боевики ХАМАС похитили около 100 израильтян , среди которых военные и мирные жители. Из-за обострения ситуации в стране отменили занятия в вузах и школах 9 и 10 октября.

Военно-политический кабинет Израиля объявил о переходе страны в «состояние войны». Власти заявили, что война навязана им террористической атакой ХАМАС из сектора Газа.