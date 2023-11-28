28 ноября 2023, 00:00

Жители Северной Кореи стали массово лысеть из-за плохих шампуней

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Жители Северной Кореи начали массово терять волосы на голове. Об этом сообщило издание Radio Free Asia (RFA).

Причиной облысения могли стать некачественные шампуни, которые производят в стране, сказано в статье. Уходовые средства, вероятно, содержат инфекцию брюшного тифа.

«После перенесения этих инфекций, как правило, наблюдается серьезное выпадение волос», - заявил научный сотрудник Института исследований Корейского университета в Сеуле Чой Чжон Хун.

Специалист отметил, что агрессивные химические соединения в мыльных средствах могут вызвать эпидемию облысения в государстве.

При этом есть еще один фактор, влияющий на сложившуюся ситуацию. По словам блогера Ан Кен Су, который занимается темой здравоохранения в Северной Корее, местные жители теряют волосы из-за постоянной носки армейских шапок. В стране все трудоспособное мужское население обязано служить в армии 10 лет.

Ранее ученые из института QIMR Berghofer провели эксперимент и выяснили, чем облысение связано с риском развития рака кожи. Как отметил онколог Евгений Черемушкин, генетическая особенность всегда сказывается на развитии онкологических заболеваний.

Северная Корея
27 ноября 2023, 23:11
Был Зеленский, стал Залуский. Киевский театр изменил фамилию персонажа из-за президента
Unsplash
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Киевский драматический театр изменил фамилию персонажа в спектакле по комедии 1900 года из-за президента Украины. Эконом Зеленский стал Залуским, сообщило издание «Главком».

«Театр на Подоле сменил фамилию одного из героев спектакля по пьесе „Хозяин“ Ивана Карпенко-Карого из-за созвучности с фамилией президента Владимира Зеленского», - написало издание.

В комедии, написанной более 120 лет назад, эконом с фамилией Зеленский говорит о вынужденной вежливости с холопами, так как у них «есть сила» и с ними нельзя по-другому. В спектакле события переносятся в наши дни, фамилию персонажа заменили на Залуский, имена других героев остались прежними.

Недовольство командованием и президентом растет в рядах военнослужащих ВСУ. Как сообщили «Известия» , солдаты высказали ряд претензий руководству.

Украинские политики мечутся между президентом Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным. Требования депутата Верховной рады об отставке главнокомандующего назвали очередной игрой политиков. Однако политологи считают, что решения будут принимать в Вашингтоне.

Владимир Зеленский Театры Украина
27 ноября 2023, 22:53
«Слуги народа» поедут в США агитировать конгрессменов за поддержку Украины
РИА «Новости»
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Депутаты Верховной рады планируют на этой неделе поехать в США, чтобы убедить американских конгрессменов продолжить поддержку Украины. Об этом в Telegram-канале написал депутат Рады Алексей Гончаренко*.

«Все „слуги народа“, знающие английский, собираются в США. <…> Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать, что необходимо поддерживать Украину», - написал Гончаренко* в мессенджере.

Он отметил, что поездка депутатов пропрезидентской партии «Слуга народа» состоится на этой неделе. Часть делегации останется в Вашингтоне, другая поедет по стране уговаривать конгрессменов и далее поддерживать Украину. Имена депутатов Гончаренко* не указал.

Ранее депутат Рады Евгений Шевченко призвал к компромиссу с Россией для разрешения конфликта. Он посоветовал провести политические разведывательные консультации для понимания, на какие компромиссы РФ готова согласиться.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

США Конгресс США Украина
27 ноября 2023, 21:41
Боррель назвал бессмысленным давать еду людям, которых завтра убьют
Freepik
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Оказывать помощь тем, кого скоро убьют — бессмысленно. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передало РИА «Новости».

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <…> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», - сказал он.

Боррель заявил о необходимости прекращения атак, чтобы избежать новых смертей. По его словам, люди нуждаются в гуманитарной помощи, но ее оказывают недостаточно.

Ранее глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван заявил, что гуманитарное перемирие в секторе Газа близко к продлению на два дня. Он объяснил, что за это время получится освободить 20 израильских пленных в обмен на 60 палестинских заключенных из тюрем еврейского государства.

Оказывать помощь тем, кого скоро убьют - бессмысленно. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, говоря о ситуации в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Его слова передало РИА «Новости».

Израиль Евросоюз Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 ноября 2023, 21:20
Представительство РФ заявило, что эвакуации из Газы ожидают около 200 россиян
unsplash.com
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Эвакуации из сектора Газа по российскому списку ожидают порядка 200 россиян и членов их семей. Об этом сообщил Telegram-канал «От первого лица» со ссылкой на представительство РФ в Палестине.

В публикации уточнили, что контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом на вывоз иностранцев по-прежнему не работает.

Российские власти не оставят без помощи ни одного гражданина страны в палестинском анклаве, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что эвакуация россиян продолжается.

Ранее директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства иностранных дел Александр Кинщак сообщил, что процесс эвакуации россиян из Газы удалось наладить. Большая часть соотечественников уже покинула анклав. Россиян доставили в Москву самолетами МЧС, напомнил Кинщак.

Россия Эвакуации Конфликт Израиля и Палестины

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