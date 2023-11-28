Жители Северной Кореи стали массово лысеть из-за плохих шампуней

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Причиной облысения могли стать некачественные шампуни, которые производят в стране, сказано в статье. Уходовые средства, вероятно, содержат инфекцию брюшного тифа.

«После перенесения этих инфекций, как правило, наблюдается серьезное выпадение волос», - заявил научный сотрудник Института исследований Корейского университета в Сеуле Чой Чжон Хун.

Специалист отметил, что агрессивные химические соединения в мыльных средствах могут вызвать эпидемию облысения в государстве.

При этом есть еще один фактор, влияющий на сложившуюся ситуацию. По словам блогера Ан Кен Су, который занимается темой здравоохранения в Северной Корее, местные жители теряют волосы из-за постоянной носки армейских шапок. В стране все трудоспособное мужское население обязано служить в армии 10 лет.

Ранее ученые из института QIMR Berghofer провели эксперимент и выяснили, чем облысение связано с риском развития рака кожи. Как отметил онколог Евгений Черемушкин, генетическая особенность всегда сказывается на развитии онкологических заболеваний.