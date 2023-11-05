Жители Одессы услышали «очень сильный взрыв»
В Одессе прогремела серия взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели» со ссылкой на очевидцев.
По его словам палестинский анклав разделен войсками Израиля на две части - север и юг. Гуманитарный коридор продолжает работать, уточнил Хагари.
До этого в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что военные в ходе операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигли его побережья и закрепились там. Согласно заявлению армии, задача дивизии - окружение сил ХАМАС в Газе.
Президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что режим прекращения огня в анклаве необходимо ввести как можно скорее. Он также призвал организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию сектора Газа.
ЦАХАЛ ранее заявил об уничтожении 2,5 тысячи целей в секторе Газа с 7 октября. Армия Израиля продолжила атаковать инфраструктурные объекты ХАМАС и их наблюдательные посты.
В рамках расширения сухопутных операций 36 дивизия израильской армии действовала в северной части сектора Газа. Солдаты ЦАХАЛ пробились вглубь палестинского анклава и заняли позиции на побережье. Задачей дивизии является окружение сил ХАМАС в Газе, добавили представители армии.
С начала обострения палестино-израильского конфликта ЦАХАЛ нанесла удары по 2,5 тысячи объектов палестинского движения в анклаве. Военные продолжили атаковать инфраструктуру ХАМАС с помощью авиации.
Эскалация на Ближнем Востоке произошла после того, как боевики палестинского движения выпустили тысячи ракет по израильским городам утром 7 октября. В ответ ЦАХАЛ объявил о начале контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.
«Всплеск антисемитских инцидентов в Европе в последние несколько дней достиг экстраординарного уровня, напоминая о мрачных временах в истории. Сегодня европейские евреи вновь живут в страхе», - отметили в ЕК.
Там напомнили о нескольких происшествиях в странах Евросоюза. В Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции дома евреев помечали звездами Давида, в Австрии осквернили еврейское кладбище.
«Мы самым решительным образом осуждаем эти отвратительные действия», - говорится в заявлении Еврокомиссии.
Вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил об ужасающих масштабах антисемитизма в стране. Он заявил, что жители страны обязаны следовать конституции, исполнять свои права и обязанности. Министр призвал не допускать любых проявлений антисемитизма.
Политик заявил, что глава Еврокомиссии заявила о 12-м пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского. Филиппо указал, что предыдущие 11 пакетов не ослабили Россию, но оказали крайне негативное влияние на западные страны.
«Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!» - призвал французский политик.
Фон дер Ляйен заявила, что в новом пакете рестрикций ужесточат потолок цен на нефть и меры по обходу санкций. Притом что общие потери Евросоюза от антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов.