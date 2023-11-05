Жители Одессы услышали «очень сильный взрыв»

ЦАХАЛ полностью окружил сектор Газа

Израильская армия полностью окружила сектор Газа. Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари.

По его словам палестинский анклав разделен войсками Израиля на две части - север и юг. Гуманитарный коридор продолжает работать, уточнил Хагари.

До этого в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили, что военные в ходе операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа достигли его побережья и закрепились там. Согласно заявлению армии, задача дивизии - окружение сил ХАМАС в Газе.

Президент Палестины Махмуд Аббас подчеркнул, что режим прекращения огня в анклаве необходимо ввести как можно скорее. Он также призвал организовать въезд машин с гуманитарной помощью на территорию сектора Газа.

ЦАХАЛ ранее заявил об уничтожении 2,5 тысячи целей в секторе Газа с 7 октября. Армия Израиля продолжила атаковать инфраструктурные объекты ХАМАС и их наблюдательные посты.