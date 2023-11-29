29 ноября 2023, 22:34

Жители Одессы перекрыли дороги в знак протеста после четырех дней без света и тепла

Freepik
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Жители Одессы вышли на митинг из-за постоянных отключений электричества. Об этом сообщил Telegram-канал RT.

Люди перекрыли дорогу в микрорайоне Лузановка. Они четыре дня провели без света и тепла. Также в публикации разместили видео с обстановкой в городе. На кадрах недовольная толпа разгуливает по проезжей части и не позволяет машинам проехать вперед.

Ранее украинская национальная компания «Укрэнерго» заявила о дефиците электроэнергии в стране. Жителей Украины призвали экономить электричество. Нехватка могла возникнуть из-за урагана, затронувшего несколько регионов. Ветер повредил линии электропередачи, ситуацию назвали тяжелой.

Ранее, 23 ноября, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что украинская энергосистема не выдержит сильной нагрузки. Если зимой температура опустится ниже 8 градусов мороза, то в стране снова введут плановые отключения света.

Одесса Электричество Украина
29 ноября 2023, 23:18
Две освобожденных ХАМАС россиянки прибыли на египетскую сторону КПП
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Двух россиянок, освобожденных движением ХАМАС, доставили из сектора Газа на египетскую сторону КПП «Рафах». Об этом сообщил египетский телеканал Al Qahera News.

Две женщины с российским и израильским гражданством, прибыли на контрольно-пропускной пункт «Рафах» и пересекли границу с Египтом. Еще десятерых пленных, которых обещали освободить в среду, пока не приехали на КПП.

Ранее палестинское движение ХАМАС объявило, что освободит двух россиянок по просьбе российского руководства. Граждан РФ освободили в знак признательности президенту Владимиру Путину за его позицию в отношении палестинского народа.

Освобожденные заложницы - семья российских иммигрантов, проживающих в Израиле. Это 73-летняя Ирина Тати и ее 50-летняя дочь Елена Трупанова. Информацию предоставил телеканал Би-би-си со ссылкой на форум «Заложники и пропавшие семьи». Ирину и Елену похитили из их дома в кибуце Нир-Оз во время нападения ХАМАС, мужа Елены убили. Ее сын Александр и его подруга пока остаются заложниками в Газе.

Египет Россия Конфликт Израиля и Палестины
29 ноября 2023, 23:04
Германия продолжила финансировать Украину из-за отсутствия суверенитета — Путин
РИА «Новости»
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Германия не имеет суверенитета, поэтому согласилась с закрытием газопровода, поставлявшего российский газ, тратами на оружие, пенсии, соцвыплаты и зарплаты Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками конгресса молодых ученых.

«Польша взяла и закрыла газопровод Ямал-Европа, который шел и, собственно, идет в Германию <…> Из Европы - из той же Германии - деньги получают в том числе на вооружение, и на пенсии, и на социальные выплаты, и на зарплаты. А нужный им газ из России перекрыли. А немцы все это глотают, потому что у них нет - чего? Суверенитета», - заявил он.

По словам главы государства, Запад пытается решить проблему конкурентоспособности посредством трансграничного налога и административных манипуляций. При этом государства ограничивают сотрудничество с РФ по получению доступных энергоносителей и сами перекрывают источник их получения.

Помимо этого, на конгрессе Путин заявил, что псевдоисторики десятилетиями промывали мозги жителям новых российских регионов. Он отметил, что люди должны четко понимать общность русского мира, основанную на научном знании.

Германия Владимир Путин Украина
29 ноября 2023, 22:17
Байден упомянул Трампа 28 раз в речи перед спонсорами в Денвере
РИА «Новости»
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Американский лидер Джо Байден выступил перед спонсорами на мероприятии в рамках кампании в Денвере с речью, посвященной его предшественнику Дональду Трампу. Текст с выступлением опубликовали на сайте Белого дома.

«Предстоит сделать фундаментальный выбор на следующем голосовании. Выбор между Трампом и крайним крылом MAGA-республиканцев, которые настаивают на снижении налогов для самых верхушек, пытаются отменить программы медицинской поддержки», - заявил он.

В ходе выступления Байден сказал о Трампе 28 раз. Американский лидер обвинял экс-президента в намерениях отказаться от существующей политики. Также действующий лидер упомянул своего наследника Бо, скончавшегося от рака. Глава Штатов неуверенно признался, что сына убили.

«Я вышел из игры после того, как мой сын был убит… Или умер», - сказал он.

Ранее бывший врач Белого дома и конгрессмен Ронни Джексон назвал Байдена угрозой для национальной безопасности США. По его словам, лидер государства больше не может выполнять свои обязанности и вообще «деградировал».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден

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