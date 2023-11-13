Жители Одесской области сообщили о взрывах
В Одесской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».
«В Южном бах вдалеке слышали», - сказано в публикации.
«В Южном бах вдалеке слышали», - сказано в публикации.
«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», - заявил он.
Ранее американские СМИ сообщили, что участники ХАМАС хотели начать вторую волну нападений на Израиль для разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Радикалы ожидали, что атаки затронут весь регион и нападение спровоцирует мощный ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).
В пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что США притворяются, призывая к миру на Ближнем Востоке. За закрытыми дверями американские представители побуждают ускорить операцию , потому что ее затягивание негативно отразится на предвыборных позициях нынешнего американского лидера Джо Байдена.
При этом в Штатах понимают, что ликвидация ХАМАС приведет к гибели мирных жителей, но Белый дом считает это допустимым.
Самолет вылетел из Каира. Он перевез первую группу россиян, покинувших сектор Газа. По данным МЧС и согласно табло в аэропорту, борт приземлился в Москве.
Эвакуированные из сектора Газа россияне, прибыв в Каир, поблагодарили всех , кто помог им покинуть палестинский анклав. Комментируя ситуацию в Газе, россияне сказали, что там «сильно бомбят» и их «вытащили из ада».
В МИД РФ сообщили, что эвакуации россиян продолжится до вывоза всех граждан России, СНГ, членов их семей и всех, кто попросил помощи.
«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть. <…> А также меры против обхода санкций», - заявил на пресс-конференции Боррель.
Европейский дипломат добавил, что сейчас все пункты проходят последние согласования, новый пакет планируют представить в среду, 15 ноября.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против введения европейских санкций, касающихся ядерной энергетики России. Он напомнил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.
Он отметил, что не видит сценария, при котором НАТО играл бы военную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Главное, чтобы Китай не предпринимал никаких односторонних шагов для изменения статус-кво Тайваня, подчеркнул ван Вил.
«Это наш главный сигнал в этом направлении», - добавил помощник генсека альянса.
Он не рассказал, как именно НАТО собирается повлиять на КНР и какие шаги предпримет в случае непредвиденной ситуации в Тайваньском проливе.
Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг ранее заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких лет пытались «соблазнить» КНР на начало войны за Тайвань. Он подчеркнул, что Китай готов пойти на военные действия, если внешние силы попытаются отделить остров от КНР.