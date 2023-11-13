ХАМАС потерял контроль над Газой и отступил к югу анклава — Минобороны Израиля

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, боевики группировки бегут на юг. Его слова привела газета The Times of Israel.

«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», - заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что участники ХАМАС хотели начать вторую волну нападений на Израиль для разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Радикалы ожидали, что атаки затронут весь регион и нападение спровоцирует мощный ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

В пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что США притворяются, призывая к миру на Ближнем Востоке. За закрытыми дверями американские представители побуждают ускорить операцию , потому что ее затягивание негативно отразится на предвыборных позициях нынешнего американского лидера Джо Байдена.

При этом в Штатах понимают, что ликвидация ХАМАС приведет к гибели мирных жителей, но Белый дом считает это допустимым.