Жители Москвы организовали стихийный мемориал у посольства Израиля

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Сейчас, под проливным дождем, москвичи оставили букеты роз, хризантем, гвоздик и других цветов. Израильский флаг на здании посольства приспущен, это заснял на видео корреспондент «360». Рядом дежурит полиция.

Конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили из сектора Газа по израильским городам тысячи ракет. С начала боев погибли более 400 человек , в больницы попали 2048 раненых, из них 20 находятся в критическом состоянии, 330 - в тяжелом.

Террористы ХАМАС взяли в плен около сотни человек. Среди заложником могут быть россияне, немцы, англичане и тайцы.

Израиль продолжает наносить ответные удары по палестинской группировке. Ранее самолет ЦАХАЛ уничтожил дом командира подразделения ХАМАС Абу Анаса аль-Джандура. До этого израильские истребители нанесли авиаудар по комплексу, принадлежащему главе разведки палестинского движения.