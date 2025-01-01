Жители Китая салютом поздравили Благовещенск с Новым годом

«У самих китайцев по их календарю Новый год наступит только 29 января, а продлится праздник до 16 февраля», - уточнил канал.

На опубликованных кадрах показали грандиозное шоу фейерверков, окрасивших реку Амур в яркие цвета.

В России Новый год уже встретили жители Забайкальского края, Бурятии, Иркутской, Кемеровской, Томской и Новосибирской областей. Праздничные гуляния начались также в Красноярском и Алтайском краях, республиках Алтай, Тува и Хакасия.

Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Путина и российский народ с наступающим 2025 годом, отметив, что наши страны продолжают двигаться вперед вместе «по правильному пути неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», сообщило издание Ura.ru.

Ранее президент Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом, причем его обращение первыми увидели жители Чукотки и Камчатки, где разница во времени с Москвой составляет девять часов.