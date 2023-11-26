Жители Киевской области услышали взрывы
Взрывы гремели в Киевской области. В регионе объявили воздушную тревогу, предупредив население об угрозе беспилотников. Об этом сообщил украинский Telegram-канал «Политика страны».
Официальные ресурсы оповещения населения на Украине предупредили о воздушной угрозе.
«„Шахиды“ летят в сторону Киева, сообщают Воздушные силы», - говорится в публикации.
До этого взрывы прогремели в Черкасской области. Появилась информация, что украинская система противовоздушной обороны работала против группы беспилотников, направляющихся прямо к украинской столице.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Украине нечего противопоставить ударам российских дронов. Киевские системы противовоздушной обороны работали на пределе возможностей и не могли защитить город от атак. Кроме того, российские беспилотники не смогли подавить и средствами радиоэлектронной борьбы.