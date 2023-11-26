Жители Киевской области услышали взрывы

Мэр Львова Андрей Садовой обратился к Польше с требованием разобраться с блокадой, которую устроили перевозчики на границе. По его словам, «друзья» Украины должны вернуться к реальности. Об этом сообщило РИА «Новости».

Садовой напомнил о большом вкладе Польши в «победу Украины», который пытается свести на нет группа «маргиналов». По его словам, перевозчики, устроившие блокаду, мешают поставкам гуманитарных грузов на Украину.

Львовский чиновник напомнил полякам, что его страна якобы второй год защищает безопасность Европы, поэтому цена такой блокады достаточно высока.

«Есть ли у Польши смелость, политическая воля и гражданские инструменты, чтобы положить конец этой позорной блокаде Украины?» - заявил Садовой.

Польские перевозчики заблокировали автомобильные контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной 6 ноября, остановив поставку коммерческих и военных грузов. Дальнобойщики рассказывали, что украинцы даже угрожали их жизни и здоровью.

Ранее бывший украинский посол в США Валерий Чалый заявил, что руководство его страны должно подать в суд на Польшу из-за этой блокады. По его словам, действия польских перевозчиков обернулись финансовыми потерями для Украины.