09 мая 2024, 13:17

Жители Киева принесли цветы к Вечному огню в парке Славы

РИА «Новости»
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Жители Киева 9 мая несли цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на официальный перенос Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщило украинское издание«Страна.ua».

«С утра 9 мая киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Там же находится венок цветов от президента Владимира Зеленского. Однако неизвестно, когда именно его возложили - вчера или сегодня», - отметили авторы материала.

На опубликованных в материале кадрах можно увидеть, что рядом с мемориалом дежурят полицейские. Массовых мероприятий в парке Славы нет.

В июне 2023 года Зеленский перенес праздник День Победы с 9 мая на 8 мая.

Утром в четверг на некоторых кабельных телеканалах в Одесской области появилась трансляция парада Победы в Москве. По предварительной информации, ситуация возникла в результате взлома системы вещания.

Жители Киева 9 мая несли цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на официальный перенос Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

День Победы 9 мая Цветы Парки
09 мая 2024, 17:13
Кибератака помогла жителям Латвии посмотреть парад Победы в Москве
РИА «Новости»
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В Латвии телеканал Balticom атаковали хакеры, в результате по всем программам показывали парад Победы в Москве. Об этом в соцсети Х сообщил глава Национального совета республики по электронным СМИ Иварс Аболиньш.

Он добавил, что кабельные телеканалы пришлось отключить. Профильные ведомства выясняют обстоятельства кибератаки.

В 2023 году сейм Латвии принял закон, запрещающий публичные мероприятия 9 мая. Полиция неоднократно задерживала активистов, которые возлагали цветы к памятникам советским солдатам и демонстрировали георгиевскую ленту.

Жителям Латвии также запретили поздравлять друг друга в соцсетях с Днем Победы. За это нарушение предусмотрели административную ответственность.

В Резекне власти снесли памятник Алеше. Местный житель в течение двух месяцев приносил на это место гвоздики. Сначала в его отношении возбудили административное дело, а затем переквалифицировали в уголовное.

Латвия Законы Соцсети Парад Победы
09 мая 2024, 15:47
Шольц признал, что конфликт на Украине затянется
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц признал, что украинский конфликт сильно затянется. Об этом он заявил изданию Tagesschau.

«Всем нам понятно, что конфликт затягивается. Нам нужно быть полностью готовым, что он продлится гораздо больше, чем нам того хочется», - сказал политик.

Шольц призвал западные государства поставлять Украины как можно больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Ранее глава правительства ФРГ заявил, что 35 тысяч немецких военных готовы в случае необходимости отправиться помогать своим союзникам. Он подчеркивал, что Минобороны ориентировано на защиту партнеров в Северо-Восточной и Центральной Европе.

Также Шольц заявлял, что государства Евросоюза намерены изымать до 90% суммы доходов от заблокированных зарубежных активов России на приобретение Украины, в том числе и у третьих стран.

Германия Россия
09 мая 2024, 15:21
Байден назвал условие, при котором США ограничат поддержку Израиля
Global Look Press
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Президент США Джо Байден заявил, что в случае вторжения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Рафах американская администрация не будет поставлять ей оружие. Его слова передал телеканал CNN.

«Я ясно дал понять, что если они войдут в Рафах, то я не буду поставлять оружие», - заявил Байден.

По его словам, США в декабре 2023 года поставили Израилю бомбы. ЦАХАЛ использовал их в секторе Газа, в результате чего погибли гражданские лица.

Накануне в Минобороны США заявили о пересмотре плана поставок Израилю военной помощи. Причиной такого решения в ведомстве назвали события в Рафахе.

В конце апреля премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ планирует войти в Рафах, чтобы уничтожить членов радикального движения ХАМАС.

Израильские военные уже начали точечную операцию в этом городе.

США Израиль Оружие Джо Байден
09 мая 2024, 14:54
Теракт в «Крокусе» нанес удар по имиджу Таджикистана
РИА «Новости»
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал проблему терроризма глобальной и признал, что теракт в «Крокус Сити Холле» стал серьезным ударом по имиджу республики. Об этом он заявил на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным, сообщило РИА «Новости».

Рахмон заметил, что у терроризма нет ни национальности, ни религии. Он обратил внимание на необходимость бороться с этой угрозой сообща «везде и всюду».

По словам президента Таджикистана, его страна вместе с Россией хорошо работали прошлые годы, но, к сожалению, произошла трагедия в «Крокусе».

«Таджики - это древнейший народ, имеющий древнейшую историю, культуру и цивилизацию. То, что случилось, конечно, это для нас абсолютно неприемлемо. Это то, что наносит серьезный урон по имиджу, истории, культуре, традициям нашей нации», - сказал Рахмон.

Путину он пообещал в дальнейшем работать в тесном контакте по этому вопросу.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта перед концертом группы «Пикник». Террористы открыли огонь по людям в здании, а затем подожгли его. Погибли, по последним данным, 145 человек.

Терроризм Россия Владимир Путин Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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