Жители Киева принесли цветы к Вечному огню в парке Славы

«С утра 9 мая киевляне несут цветы к Вечному огню в парке Славы. Там же находится венок цветов от президента Владимира Зеленского. Однако неизвестно, когда именно его возложили - вчера или сегодня», - отметили авторы материала.

На опубликованных в материале кадрах можно увидеть, что рядом с мемориалом дежурят полицейские. Массовых мероприятий в парке Славы нет.

В июне 2023 года Зеленский перенес праздник День Победы с 9 мая на 8 мая.

Утром в четверг на некоторых кабельных телеканалах в Одесской области появилась трансляция парада Победы в Москве. По предварительной информации, ситуация возникла в результате взлома системы вещания.

Жители Киева 9 мая несли цветы к Вечному огню в парке Славы, несмотря на официальный перенос Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».