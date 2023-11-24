Жители Финляндии обложили розами выставленный на публику подбитый российский танк

«Русские всегда их туда привозят, когда никого нет. <…> Дуло танка очищают от роз много раз в день. За одну уборку приходится убирать около 10–20 роз, в зависимости от того, как часто волонтер успевает убирать», - сказал он.

Призывы возлагать к Т-72 цветы появились в соцсетях за месяц до того, как его выставили на публику. Каспер Канносто заявил, что в целом обстановка возле танка спокойная, беспорядков не фиксировали. По его словам, 21 ноября отогнали двух парней, которые пели гимн России.

Танк привезли из Эстонии по инициативе проукраинских общественных организаций. Он простоит на площади у парламента с 18 ноября до 7 декабря. Посольство России по этому поводу направило ноту протеста, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев посвятил анекдот.

В Хельсинки выставили на всеобщее обозрение подбитый российский танк Т-72. Председатель устроившей акцию организации Your Finnish Friends Каспер Канносто пожаловался агентству STT , что люди регулярно носят к нему цветы.