Жители Черкасской области Украины услышали взрывы
Взрывы прогремели в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».
По информации журналистов, взрывы услышали жители севера региона. Официального подтверждения этих данных пока нет.
В Черкасской области объявили воздушную тревогу. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.
Ранее взрывы раздались в Сумской области на севере Украины. Там, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Перед этим сирены включали в Киеве и 10 областях Украины.