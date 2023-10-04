Жители Бельгии испугались нашествия постельных клопов из Франции
Граждане Бельгии стали чаще проводить санитарную обработку жилья от насекомых после массовой борьбы с постельными клопами в соседней Франции. Об этом сообщил телеканал RTC.
В бельгийском городе Льеже рост обращений в санитарные компании поднялся на 30%. Люди заказывают обработку против насекомых, в том числе клопов, в профилактических и не только целях. Брюссельские фирмы, занимающиеся обработкой помещений, получают шесть-семь заказов ежедневно.
«Несмотря на определенный рост заражения жилищ клопами в Бельгии, реальных причин для беспокойства все же нет», - заявили специалисты.
По словам экспертов, кровососущих паразитов могут завозить в Бельгию на транспорте и личных вещах туристы из Франции.
Ранее скандал с клопами случился в Турции. Россиянка заплатила 330 тысяч рублей за номер в пятизвездочном отеле в Анталье, где ночью ее искусали насекомые. На утро туристка покрылась красными зудящими пятнами.