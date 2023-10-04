Жители Бельгии испугались нашествия постельных клопов из Франции

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В бельгийском городе Льеже рост обращений в санитарные компании поднялся на 30%. Люди заказывают обработку против насекомых, в том числе клопов, в профилактических и не только целях. Брюссельские фирмы, занимающиеся обработкой помещений, получают шесть-семь заказов ежедневно.

«Несмотря на определенный рост заражения жилищ клопами в Бельгии, реальных причин для беспокойства все же нет», - заявили специалисты.

По словам экспертов, кровососущих паразитов могут завозить в Бельгию на транспорте и личных вещах туристы из Франции.

Ранее скандал с клопами случился в Турции. Россиянка заплатила 330 тысяч рублей за номер в пятизвездочном отеле в Анталье, где ночью ее искусали насекомые. На утро туристка покрылась красными зудящими пятнами.