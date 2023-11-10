Жителей всех регионов Украины предупредили об опасности с воздуха

США ввели санкции против 326 иностранцев за связи с Россией

После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК, опираясь на собственные расчеты.

После начала специальной военной операции США начали вводить санкции не только против России, но и против сотрудничающих с ней компаний. Под такие ограничения подпали уже свыше 300 иностранцев. Об этом сообщил РБК , опираясь на собственные расчеты.

Инструмент вторичных санкций начали применять еще в марте прошлого года. Тогда под ограничения подпали британские компании Photon Pro LLP и Majory LLP и испанская Invention Bridge SL. Их обвинили в скрытной деятельности по закупкам западных технологий в интересах России.

С 24 февраля 2022 года власти США внесли в санкционный список 326 позиций, среди которых 262 организации и 64 физических лица. Также ограничения коснулись 58 иностранных юрисдикций.

Объединенные Арабские Эмираты сократят объем экспорта ряда товаров в Россию. Такое решение от ОАЭ требовали страны Запада из-за беспокойства, что санкционные товары попадают в РФ через третьи страны. В том числе через Эмираты, Китай и другие государства.