Жителей всех регионов Украины предупредили об опасности с воздуха
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Власти предупредили жителей об опасности, сообщил Telegram-канал оповещения.
В 09:06 воздушную тревогу объявили в контролируемой киевским режимом части Запорожской области. Через полчаса сирена зазвучала в ДНР, затем Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской и других областях. К 10:32 особый режим действовал на всей территории Украины.
В столице объявили воздушную тревогу в 10:29.
Киевская городская администрация призвала жителей спуститься в укрытия до новых указаний.
Воздушные силы Украины заявили об угрозе ракетных ударов. По информации военных, с аэродрома взлетел истребитель дальнего действия МиГ-31.