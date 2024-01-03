03 января 2024, 14:43

Жителей Турции предупредили о возникновении радиационного тумана

РИА «Новости»
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Метеорологи регионального управления турецкого города Диярбакыр сообщили, что туман, который несколько дней наблюдается в некоторых регионах страны, является радиационным. Об этом сообщил телеканал Haber Global.

Водителей попросили соблюдать осторожность за рулем в условиях плохой видимости. Синоптики также предупредили, что на фоне неблагоприятных погодных условий возможны сбои наземного и воздушного транспорта.

Метеорологи уточнили, что в Турции зафиксировано высокое атмосферное давление. В регионах, где нет осадков, поверхность земли охлаждается из-за ветра.

«Если охлаждение опускается до точки росы (температура, при которой образуется конденсат), возникает туман. В метеорологии мы называем это радиационным туманом», - пояснила специалист метеобюро Хюмейра Акгюль.

Радиационный туман образуется, когда поверхность земли охлаждается вследствие радиации, охлаждая и слой воздуха до температуры насыщения (температура, при которой жидкость переходит в газообразное состояние).

В ноябре на Турцию обрушился мощный шторм. В результате разгула стихии в Черном море сухогруз, шедший под флагом Панамы, сел на мель.

Турция Погода
03 января 2024, 15:43
Взрыв произошел около кладбища генерала Сулеймани в Иране
Global Look Press
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У кладбища в иранском городе Керман 3 января произошел мощный взрыв, погибли минимум 50 человек. Об этом сообщило агентство Irna.

По информации источника, первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы бывшего генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, а второй - рядом с досмотровыми воротами в километре от святыни.

Посетители кладбища бросились от места ЧП. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек, число пострадавших пока неизвестно.

Представитель политическим вопросам и вопросам безопасности провинции Керман отметил, что пока непонятно, связана ли ситуация с террористическим актом или взрывом газа.

Генерала Сулеймани ликвидировали в январе 2020 года в ходе авиационного удара ВВС США в Багдаде. Это поручение отдал возглавлявший Белый дом Дональд Трамп.

После этого иранский суд потребовал от Соединенных Штатов выплатить почти 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за убийство высокопоставленного военного.

Взрывы Иран
03 января 2024, 15:01
Захарова иронично поздравила США с рекордным госдолгом
РИА «Новости»
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Минфин США сообщил, что госдолг страны обновил исторический максимум, составив 34,001 триллиона долларов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале иронично прокомментировала рост долговых обязательств США.

«Госдолг США превысил $34 триллиона. С Новым госдолгом!» - написала дипломат.

Госдолг США вышел на рекордно высокий уровень на несколько лет раньше, чем прогнозировали аналитики до пандемии. Начавшаяся в 2020 году волна заболеваемости коронавирусом негативно отразилась на экономике страны. Вашингтон был вынужден привлечь крупные займы, чтобы стабилизировать экономику.

Однако такая тактика лишь спровоцировала всплеск инфляции и повышение процентных ставок. Эксперты отмечали, что американские власти тратят деньги так, будто в их распоряжении находятся неограниченные ресурсы. Но со временем за все приходится платить, напоминали они. Сейчас госдолг составляет порядка 100 тысяч долларов на одного человека.

В Кремле считают, что США в какой-то момент не хватит бумаги для печатного станка и обслуживания госдолга.

США Мария Захарова
03 января 2024, 14:23
Число подземных толчков в японской префектуре Исикава превысило максимум за три года
Global Look Press
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Японские сейсмологи выявили в префектуре Исикава за два дня 521 случай подземных толчков, этот число превысило общий показатель за три года. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации журналистов, в период с декабря 2020 года по декабрь 2023 года в Исикаве зафиксировали 506 толчков мощностью более одного балла. Таким образом, за двое суток число колебаний было выше, чем за прошлые три года.

Серия катаклизмов на западе Японии началась в первый день 2023 года, им дали название «Землетрясение на полуострове Ното». Самые мощные толчки составили 7,6 балла, правительство страны предупредило о риске возникновения цунами.

Согласно последним данным, жертвами землетрясений стали 65 человек. Спасатели все еще разбирают многочисленные завалы, поэтому число погибших неокончательное. В некоторых районах отсутствует водоснабжение, электричество и связь.

Утром 3 января в Исикаве произошло новое землетрясение магнитудой 5,5 балла.

Землетрясения
03 января 2024, 12:15
Компания «Алроса» подпала под санкции Евросоюза
РИА «Новости»
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Европейский союз наложил санкции на российскую компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Марыничева. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

Компания «Алроса» объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Компания занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья.

Основные объекты компании находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.

Агентство Reuters отмечало, что на государства «Большой семерки» приходится свыше 70% мирового спроса на алмазы. Ради соблюдения санкций на поставки алмазов из России, они введут специальную систему отслеживания происхождения драгоценных камней.

Санкции Евросоюз

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