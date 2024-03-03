03 марта 2024, 09:37

Жителей Техаса предупредили о возможном выходе штата из состава США

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В США большое число кандидатов на выборные должности выступают за независимость Техаса. Об этом сообщила местная газета Dallas Morning News.

«Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости», - отметили журналисты.

В публикации подчеркивается, что много кандидатов подписали обязательство «Заберем Техас назад». Оно предполагает, что политик будет ставить интересы штата выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме об отделении Техаса.

Обязательство уже подписали свыше 150 человек, в том числе республиканцы из Северного Техаса. Журналисты призвали избирателей внимательно ознакомиться со списком кандидатов, чтобы потом не удивляться результатам выборов.

В США развернулась серьезная политическая борьба, которая может привести к отделению не только Техаса, но и Калифорнии , заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такой

США Выборы президента США Референдум
03 марта 2024, 11:27
Маск согласился с необходимостью роспуска НАТО
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением бизнесмена Дэвида Сакса о необходимости роспуска НАТО после развала СССР. Свой комментарий основатель Tesla и Space X оставил под постом миллиардера в соцсети X.

Сакс заявил, что у Североатлантического альянса после распада Советского Союза появилась новая миссия, которую блоку попросту придумали - расширение. Именно она создавала вокруг блока враждебность, а последней оправдывали саму цель существования объединения.

«Правда. Мне всегда было интересно, почему НАТО продолжает существовать», - заметил в ответ Маск.

Он напомнил, что при этом заклятый враг альянса и сама причина его создания - Организация Варшавского договора - свое действие прекратила.

Основатель Tesla и Space X известен язвительными комментариями как в адрес НАТО, так и Соединенных Штатов. В середине февраля Маск отмечал, что США заврались о положении дел на Украине.

США Соцсети НАТО Илон Маск
03 марта 2024, 11:14
Байден поцеловал в макушку премьера Италии
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Президент США Джо Байден на встрече с премьер-министром Италии Джорджей Мелони поцеловал ее. Видео появилось в социальной сети X.

На опубликованных кадрах видно, как политики прощались после приватной беседы в Овальном кабинете, после чего Байден поцеловал Мелони в макушку.

Врачи предупредили о серьезном ухудшении состояния 81-летнего Байдена. У него выявили нейродегенеративное заболевание вкупе с другими патологиями, в связи с чем глава государства нуждается в постоянном лечении.

У Байдена обнаружили мерцательную аритмию, гиперлипидемию и апноэ во сне. В частности, последнее заболевание ведет к снижению когнитивных способностей, рассеянности и ухудшению памяти.

Сам глава Белого дома критично относится к любым высказываниям о своем состоянии. Специальный прокурор США обвинил президента в провалах в памяти , на что Байден напомнил, что обсуждать такие темы не в его компетенции.

США Италия Джо Байден
03 марта 2024, 10:41
Отступление из Авдеевки превратилось для ВСУ в дорогу смерти
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отступление ВСУ из Авдеевки было хаотичным и неорганизованным, заявили украинские солдаты. Их слова привела газета The Washington Post.

«Это была дорога смерти», - признался один из украинских военнослужащих.

Он добавил, что после выхода из Авдеевки по колонне ВСУ ударила российская артиллерия. Еще один боец ВСУ заявил, что не все военные знали об отходе, поскольку связи с командованием не было.

В комитете Рады по нацбезопасности и обороне сообщили, что ВСУ не подготовили оборонительных позиций при сдаче Авдеевки. Украинским войскам негде было закрепиться.

Украинское военное руководство считало Авдеевку несокрушимым оплотом обороны, который никогда не падет. Именно поэтому они не укрепили позиции вне города. После его освобождения Донецкое направление стало приоритетным для наступления ВС России.

США Италия Джо Байден
03 марта 2024, 10:23
Германию обвинили в разжигании третьей мировой войны
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Германия разжигает новую мировую войну, как это было в прошлом. Таким образом глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов оценил появление в Сети записи разговора немецких военных о возможных ударах по Крымскому мосту ракетам Taurus. Его слова привело РИА «Новости».

«Германия может стать виновницей третьей мировой войны. Как когда-то ФРГ развязала Первую и Вторую мировые войны», - напомнил эксперт.

Смирнов подчеркнул, что нынешняя политика Германии может привести к очередному глобальному конфликту. Разговоры немецких военных лишь подтверждают, что у руководства бундесвера появились идеи о вседозволенности и мировом господстве.

В МИД России заявили, что противоположная реакция канцлера Олафа Шольца и некоторых представителей бундестага на утечку записи показала: в Германии нет единой власти. Представитель ведомства Мария Захарова указала на разрыв между руководством и народом, отсутствие диалога между ними.

Германия Крымский мост Россия

Новости по теме