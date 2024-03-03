«Некоторые заходят слишком далеко в известном стремлении Техаса к независимости», - отметили журналисты.

В публикации подчеркивается, что много кандидатов подписали обязательство «Заберем Техас назад». Оно предполагает, что политик будет ставить интересы штата выше общеамериканских и продвигать законопроект о референдуме об отделении Техаса.

Обязательство уже подписали свыше 150 человек, в том числе республиканцы из Северного Техаса. Журналисты призвали избирателей внимательно ознакомиться со списком кандидатов, чтобы потом не удивляться результатам выборов.

В США развернулась серьезная политическая борьба, которая может привести к отделению не только Техаса, но и Калифорнии , заявил ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Такой