30 мая 2024, 11:15

Жителей Швеции и Финляндии запугают американскими роликами о «российской угрозе»

Unsplash
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Под патронажем Госдепа США в интернете распространят серию видеороликов о «российской угрозе», нацеленных на запугивание жителей Швеции и Финляндии. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

Короткометражные ролики, по полученной разведчиками информации, появятся в соцсетях и мессенджерах. Их презентуют под видом неоплачиваемого душевного порыва команды независимых экспертов и журналистов, которые решили раскрыть глаза европейцев на российскую пропаганду. На самом деле, по информации СВР, кампанию проведут под управлением Госдепа.

«Целевая аудитория проекта - население Швеции и Финляндии, которому необходимо вдолбить „вселенский страх“ перед надуманными Вашингтоном „территориальными аппетитами“ Москвы », - заявила СВР.

Именно мифом о «российской угрозе» обосновали вступление Швеции и Финляндии в НАТО, заявил экс-представитель «Шведских демократов», отставной офицер Рогер Рихтхофф. Он сказал, что жителей этих стран специально запугали.

США Интернет Госдеп США Соцсети
30 мая 2024, 11:30
Жителей Швеции попытались запугать «российской угрозой»
Unsplash
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Главнокомандующий вооруженных сил Швеции пытается испугать граждан своей страны, внушая им, что Россия якобы хочет напасть на остров Готланд. Об этом заявило пресс-бюро Службы внешней разведки.

«Главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден убеждает шведов в том, что Россия „положила глаз“ на остров Готланд, который является „ключом к установлению контроля над Балтийским морем“», - указали в ведомстве.

В пресс-бюро добавили, что похожую стратегию использует президент Финляндии Александр Стубб, который объявил об «экзистенциальной угрозе», исходящей от России, и призвал «проложить путь к миру через поле битвы». В СВР отметили, что финские и шведские власти просто повторяют русофобские высказывания, которые им навязали США.

Ранее Швеция вошла в тройку стран, которые чаще всего отказывают россиянам в выдаче шенгенских виз. Она решила не оформлять пропускные документы 29,6% обратившихся российских граждан. Также в перечень вошли Мальта и Эстония.

США Финляндия Швеция Россия
30 мая 2024, 11:26
Россия воспримет поставку F-16 Украине как сигнал НАТО в ядерной сфере
Unsplash
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Россия рассмотрит поставку Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере и знак того, что США и альянс «готовы на все». Об этом РИА «Новости» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Он отметил, что F-16 долго были главным средством доставки в рамках «так называемых совместных ядерных миссий НАТО».

«Поэтому не можем не рассматривать поставку данных систем киевскому режиму как преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере. Нам пытаются дать понять, что на Украине США и НАТО готовы буквально на все», - пояснил Лавров.

По его словам, ситуацию на линии боестолкновения эти поставки в любом случае не изменят - самолеты «будут уничтожаться», как и другое поставляемое Украине вооружение.

Тем временем США по-прежнему сомневаются , позволять ли Украине бить американским оружием вглубь российской территории. У других стран НАТО на этот счет разные мнения : Польша, Британия и Швеция готовы позволить использование своего оружия против России, Италия и Германия - нет.

Истребители Сергей Лавров Россия НАТО
30 мая 2024, 11:26
Антироссийской кампанией США выставили себя посмешищем — СВР
РИА «Новости»
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США усилили антироссийскую кампанию, используя слишком очевидные приемы пропаганды и выставляя себя посмешищем. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«В целом СВР фиксирует нарастание попыток Госдепартамента настроить всю мировую общественность против России, даже не стесняясь выставлять себя на всеобщее обозрение посмешищем в этом процессе», - заявили разведчики.

Ведомство заявило о превращении Госдепа в «беспринципный пропагандистский рупор» и обвинило в неспособности воспринимать объективную реальность. По словам СВР, американцы использовали для проведения антироссийской кампании слишком топорные методы, заметные невооруженным глазом.

Российская разведка раскрыла планы американцев распространить в интернете ролики о «российской угрозе», предназначенные для аудитории в Швеции и Финляндии. СВР сообщила, что цель этой кампании - запугать местных жителей якобы существовавшими территориальными претензиями соседнего государства и посеять панику времен «маккартизма» в США.

Разведка Финляндия Швеция Госдеп США Международные отношения Европа Россия
30 мая 2024, 07:56
Кандидата в мэры в Мексике застрелили на предвыборном митинге
Global Look Press
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Кандидата в мэры города Коюка-де-Бенитес в Мексике (штат Герреро) Хосе Альфредо Кабреру Баррьентоса убили выстрелами в голову на предвыборном митинге. Об этом написало El Universal.

Кандидат от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» общался с избирателями на баскетбольной площадке, когда со спины к нему подошел неизвестный с пистолетом и выстрелил. В Сети появилось видео происшествия, на котором слышно около 15 выстрелов. Злоумышленника ликвидировали на месте.

По данным СМИ, за время избирательной компании в штате Герреро убили уже пятерых кандидатов в главы городов и одного кандидата в депутаты.

В феврале 2024 года в Мексике в перестрелке погибла американская туристка. Придя на пляж с собаками, чтобы посмотреть на закат, 44-летняя женщина попала под перекрестный огонь во время стычки между наркоторговцами. Как установили правоохранители, никакого отношения к конфликту она не имела.

Мексика Стрельба Митинги

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