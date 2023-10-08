Жителей севера Израиля попросили покинуть дома на пару дней — СМИ
Власти Израиля призвали жителей севера страны покинуть свои дома на 24-48 часов из-за обострения эскалации на границе с Ливаном. Об этом заявил мэр Кирьят-Шмоны Авихай Штерн, сообщила газета Yedioth Ahronoth.
По его словам, живущие на севере Израиля граждане привыкли к напряженной ситуации на границах страны. Штерн добавил, что жители города доверяют ЦАХАЛ.
Ранее Израиль обстрелял один из районов Ливана в ответ на удары по стране. Ответственность за атаки взяло на себя движение «Хезболла». Оно подтвердило свой переход на сторону ХАМАС и участие в боестолкновениях с ЦАХАЛ.
Представитель израильской армии сообщил, что военным пока не удалось взять под контроль ситуацию в стране. После зачистки территорий Израиль перекроет границу и продолжит атаковать позиции ХАМАС.