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По его словам, живущие на севере Израиля граждане привыкли к напряженной ситуации на границах страны. Штерн добавил, что жители города доверяют ЦАХАЛ.

Ранее Израиль обстрелял один из районов Ливана в ответ на удары по стране. Ответственность за атаки взяло на себя движение «Хезболла». Оно подтвердило свой переход на сторону ХАМАС и участие в боестолкновениях с ЦАХАЛ.

Представитель израильской армии сообщил, что военным пока не удалось взять под контроль ситуацию в стране. После зачистки территорий Израиль перекроет границу и продолжит атаковать позиции ХАМАС.