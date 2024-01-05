Жителей острова Енпхендо начали эвакуировать из-за угрозы обстрела со стороны КНДР

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По информации источника, местная администрация объявила об эвакуации жителей после запроса со стороны военного руководства страны.

«Мы получили сообщения о военных о возможности провокации с северокорейской стороны, в связи с чем приняли решение об эвакуации», - сказал представитель руководства острова.

Согласно открытым источникам, население острова составляет порядка 2,1 тысячи человек. Из сообщения администрации следует, что на этих территориях вероятны боевые действия.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что армия страны должна быть готова к умиротворению Южной Кореи в случае необходимости. По его словам, к росту эскалации способен привести даже самый незначительный повод.