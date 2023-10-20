Жителей города Кирьят-Шмона на границе Израиля с Ливаном эвакуируют
Население города Кирьят-Шмона эвакуируют в гостевые дома, оплаченные государством. Военные предупредили об этом местные власти, которым предстоит перевезти людей, сообщила в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля.
«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (NEA) при Министерстве обороны и ЦАХАЛ объявили о реализации плана по эвакуации жителей Кирьят-Шмоны», - заявили военные.
Министр обороны Йоав Галант одобрил план эвакуации, и Северное командование уведомило мэрию города. Переселение жителей в оплаченные из бюджета гостевые дома организуют местные власти, министерства туризма и обороны.
Кирьят-Шмона находится в долине Хула Северного округа на границе с Ливаном. Военные уже объявили эвакуацию 28 общин , находящихся не дальше двух километров от ливанской границы. Люди уехали из домов в Дишоне, Гаджаре и на других территориях.