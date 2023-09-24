Жителей двух сел Карабаха эвакуировали в Армению — СМИ
Жители двух сел, расположенных в Нагорно-Карабахской Республике, были эвакуированы. Они уже прибыли в Армению, сообщил сайт News.am со ссылкой на инфоцентр НКР.
Людей из карабахской общины Егцахох Шушинского района эвакуировали во время недавних боевых действий. Жители изъявили желание переехать к родным в Армению. В сопровождении российских миротворцев они прибыли в армянский Корнидзор, говорится в публикации.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что часть населения Карабаха эвакуируют в Армению. Речь идет о семьях, которые остались без крова в результате боевых действий.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна готова в случае необходимости принять всех соотечественников из Нагорно-Карабахской Республики. В расположении российских миротворцев остаются более 800 жителей региона.