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Людей из карабахской общины Егцахох Шушинского района эвакуировали во время недавних боевых действий. Жители изъявили желание переехать к родным в Армению. В сопровождении российских миротворцев они прибыли в армянский Корнидзор, говорится в публикации.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что часть населения Карабаха эвакуируют в Армению. Речь идет о семьях, которые остались без крова в результате боевых действий.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что страна готова в случае необходимости принять всех соотечественников из Нагорно-Карабахской Республики. В расположении российских миротворцев остаются более 800 жителей региона.