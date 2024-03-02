02 марта 2024, 01:35

Житель Великобритании скончался из-за передозировки витамином D

Freepik
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Житель Великобритании Дэвид Митченер скончался из-за длительного бесконтрольного приема больших доз витамина D. Об этом сообщило издание Business Insider.

По данным издания, 89-летний мужчина принимал большие дозы витамина D на протяжении девяти месяцев. Тем самым он пытался улучшить состояние своего здоровья. В результате из-за передозировки пищевой добавки у него развилась гиперкальциемия, которая спровоцировала почечную и сердечную недостаточность.

Британец попал в больницу в тяжелом состоянии. Он умер спустя 10 дней. В анализе крови Митченера обнаружили «максимальные значения» уровня витамина D.

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина ранее посоветовала не посещать солярий ради восполнения в организме витамина D. Лучшим способом выработки этого витамина она назвала пребывание на воздухе под солнцем.

Великобритания Смертность Лекарства
02 марта 2024, 01:23
В Германии сочли подлинной запись беседы военных об ударах по Крымскому мосту
РИА «Новости»
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Опубликованная в российских СМИ запись предполагаемого разговора немецких офицеров о планах атаки на Крымский мост может оказаться подлинной. Об этом сообщила газета Bild.

«Многое говорит о том, что запись является подлинной, даже если Бундесвер пока официально и не подтвердил подлинность», - говорится в материале.

Издание также отметило, что публикация записи стала «неприятной неожиданностью» для Бундесвера.

Военное ведомство ФРГ никак не прокомментировало появление записи , но аккаунты в социальной сети X, распространяющие ее, уже заблокировали в Германии.

Немецкая контрразведка уже начала проверку , чтобы выяснить, кто мог перехватить разговор военных о потенциальном применении ракет Taurus по Крымскому мосту.

Главред RT Маргарита Симоньян отметила, что на записи офицеры бундесвера также «палят амеров и бритишей».

Германия Ракеты Крымский мост Военные
02 марта 2024, 01:07
Живодер прибил гвоздями животных к дереву и скамейке в Таллине
Freepik
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Неизвестный живодер появился в таллиннском районе Мустамяэ. Он гвоздями прибил белку и зайца к скамейке и дереву. Об этом сообщило издание Postimees.

По данным издания, убитых за последние двое суток животных обнаружили жители района в парке Мянни. Они пожаловались в полицию и районную администрацию.

«Мучители животных (не исключено, что их несколько), действующие на территории района, должны быть найдены и привлечены к ответственности как можно скорее», - заявил изданию глава района Айвар Рийсалу.

В парке Мянни живут зайцы и белки, и жители района часто приходят сюда, чтобы посмотреть на животных.

Ранее вблизи хутора Курбацкий под Анапой зоозащитники нашли трупы чипированных собак, убитых с особой жестокостью. Одну из них задушили, другую лишили лишили глаз и прострелили лапу. Раньше животные жили в частном приюте и прошли процедуру стерилизации.

Животные Эстония Полиция Живодеры Парки
02 марта 2024, 00:50
Стало известно, когда Украина получит снаряды от Евросоюза
РИА «Новости»
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Вооруженные силы Украины могут уже в ближайшие недели получить первую партию артиллерийских снарядов, которые члены ЕС закупили у третьих стран по инициативе Чехии. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на гендиректора отдела оборонной политики и стратегии в чешском Минобороны Яна Иреша.

Военный чиновник заявил агентству, что закупка снарядов для ВСУ покажет реальные действия Евросоюза по помощи Украине. Ян Иреш не сообщил, какие страны приняли участие в инициативе и у кого будут закуплены боеприпасы.

В феврале президент Чехии Петр Павел заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что Евросоюз может закупить боеприпасы для Украины в третьих странах мира. По его словам, таким образом удастся отправить ВСУ полмиллиона снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч - калибра 122 миллиметра. При обеспечении финансирования боеприпасы поступят на Украину в течение нескольких недель, добавил глава Чешской республики.

Животные Эстония Полиция Живодеры Парки
02 марта 2024, 00:33
«Правда с нами». Итальянец восхитился Путиным и процитировал его по-русски
РИА «Новости»
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Посетивший Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) в Сочи студент из Италии признался, что Россия осталась единственной европейской страной, противостоящей гегемонии США. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Подслушано ВФМ».

«Я считаю, что Россия последняя суверенная страна в Европе, которая независима от американской гегемонии. И нам нужно создать многополярный мир!» - заявил он.

По его словам, на Западе давно отреклись от традиционных ценностей в семье, культуре и религии, в отличие от России. Европейские власти думают только об обогащении, а вот президент Владимир Путин наоборот спас страну и защищает интересы своих граждан.

По этой причине он поддерживает российского лидера. В заключение беседы итальянец процитировал Путина на русском языке, заявив, что «правда с нами».

Ранее ВЦИОМ провел соцопрос среди россиян в возрасте от 18 до 35 лет, выяснив, что 80% респондентов убеждены, что они смогут добиться успеха на родине.

США Италия Молодежь Сочи Европа Россия Владимир Путин

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