Житель Техаса привязал 15-летнюю дочь к дереву и оставил ее там на сутки

«Отец из Техаса и его девушка проведут десятилетия в тюрьме за то, что прошлым летом привязали 15-летнюю дочь этого мужчины к дереву в Оклахоме. Джонни Джеймса и Кайлу Кларк приговорили к 35 и 30 годам лишения свободы соответственно за жестокое обращении с ребенком», - заявили журналисты.

По версии следствия, в июле прошлого года прохожая обнаружила дочь 41-летнего мужчины привязанной к дереву в городе Вера в штате Оклахома. На теле истощенного подростка были многочисленные шрамы. Прибывшие на место полицейские увидели ее сидящей на ковре. Пострадавшую девочку госпитализировали. Правоохранители выяснили, что ребенка привязали к дереву ремнями более суток назад.

Отец заявил, что бросил дочь на улице якобы из-за проблем с «мочеиспусканием и дефекацией в помещении». Следователи же решили, что таким образом подростка наказали за желание жить с родной мамой.

Сожительницу американца также отправили в колонию, поскольку она знала об издевательствах над девочкой, но не сообщала об этом в полицию.

Ранее в городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.