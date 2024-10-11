Житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»

Мужчина снял на видео, как сейчас выглядит пригород после урагана. На кадрах видны поваленные деревья возле домов и на дорогах.

«В целом все центральные улицы от деревьев с утра самого военные очистили, поэтому остров уже к вечеру возвратится к привычной жизни», - сказал мужчина.

По его словам, пока неизвестно, есть ли электричество. При этом он добавил, что остров на этот раз почти не пострадал, вспомнив про предыдущий ураган.

Ранее власти США подтвердили гибель 10 человек из-за торнадо.

Кроме того, обрушившийся на Флориду ураган создал редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон» , когда сильный ветер выдул воду из залива Тампа, обнажив при этом дно.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, синоптики отслеживают дальнейшее движение урагана «Милтон». Она допустила, что он может стать атлантическим циклоном-трансформером, пересечь океан и достигнуть России.