11 октября 2024, 01:56

Житель Тампы показал последствия урагана «Милтон»

Freepik
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Пригород Тампы в американском штате Флорида, пострадавший от ураган «Милтон», начал возвращаться к привычной жизни. Об этом рассказал «Известиям» местный житель Ярослав Иванов.

Мужчина снял на видео, как сейчас выглядит пригород после урагана. На кадрах видны поваленные деревья возле домов и на дорогах.

«В целом все центральные улицы от деревьев с утра самого военные очистили, поэтому остров уже к вечеру возвратится к привычной жизни», - сказал мужчина.

По его словам, пока неизвестно, есть ли электричество. При этом он добавил, что остров на этот раз почти не пострадал, вспомнив про предыдущий ураган.

Ранее власти США подтвердили гибель 10 человек из-за торнадо.

Кроме того, обрушившийся на Флориду ураган создал редкое природное явление под названием «обратный штормовой нагон» , когда сильный ветер выдул воду из залива Тампа, обнажив при этом дно.

По словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, синоптики отслеживают дальнейшее движение урагана «Милтон». Она допустила, что он может стать атлантическим циклоном-трансформером, пересечь океан и достигнуть России.

США Ураган
11 октября 2024, 00:55
Сийярто жестко осадил немецкого журналиста на газовом форуме в Петербурге
РИА «Новости»
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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто жестко осадил корреспондента немецкого телеканала, назвавшего его визит в Санкт-Петербург для участия в международном газовом форуме провокацией для Брюсселя. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на видеозапись общения с журналистом в соцсетях.

Министр спросил, о какой провокации вообще идет речь.

«Это суверенное право страны - решать, в каком мероприятии министры принимают участие, а в каком нет. Мы не являемся нацией „яволь“, так что вы не можете диктовать нам, никто не может, ни немецкое правительство, ни „зеленые“ в Германии, хорошо?» - ответил Сийярто.

В ходе газового форума «Газпром» и венгерское предприятие MVM подписали меморандум о взаимопонимании в отношении возможности увеличения поставок газа из РФ в Венгрию. По словам Сийярто, Будапешт доволен сотрудничеством в энергетике с Россией и лучших предложений для них еще не было.

Ранее министр заявил, что Венгрию не беспокоит возможное прекращение Украиной транзита через свою территорию, так как существует «Турецкий поток».

Германия Венгрия Санкт-Петербург Журналистика Европа Россия Евросоюз
10 октября 2024, 23:20
Генпрокуратура России заключила протокол о взаимопонимании с коллегами из Ирака
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура России и Высший судебный совет Республики Ирак подписали протокол о взаимопонимании. Об этом сообщили на сайте российского надзорного ведомства.

Встреча генпрокурора Игоря Краснова и делегации Высшего судебного совета Республики Ирак, которую возглавил его председатель Фаик Зейдан, состоялась в Москве.

«На встрече подписали протокол о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество по различным направлениям, включая профессиональную подготовку и повышение квалификации работников», - уточнили в сообщении.

Краснов назвал символичной встречу в годовщину 80-летия установления дипломатических отношений обеих стран. При этом он указал на имеющиеся у ведомства и Высшего судебного совета Ирака точки соприкосновения. Также генпрокурор РФ назвал эту встречу отправной точкой для укрепления контактов сторон.

Генпрокуроры России и Таджикистана в сентябре подписали программу сотрудничества. Также Краснов провел встречу с директором антикоррупционного агентства Узбекистана Акмалом Бурхановым.

Генпрокуратура РФ Ирак Игорь Краснов
10 октября 2024, 23:18
Кейт Миддлтон впервые после рака приняла участие в официальном мероприятии
РИА «Новости»
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Принц и принцесса Уэльские нанесли неожиданный визит в Саутпорт. Кейт Миддлтон впервые после выздоровления приняла участие в официальном мероприятии, сообщил телеканал Sky News.

Букингемский дворец 9 октября объявил, что принц Уильям приедет в Саутпорт. Однако он явился не один, а вместе с принцессой Кэтрин. Этот визит стал для нее первым выездным публичным мероприятием после курса лечения от рака.

Королевская чета встретилась с родителями трех девочек, погибших в июле при нападении на общественный центр The Hart Space. Кроме того, принц и принцесса пообщались с преподавателем танцев, спасателями, врачами и полицейскими.

«Я не могу недооценивать, насколько они все благодарны за поддержку, которую вы оказали в тот день. <…> Вы все герои. Пожалуйста, берегите себя, не торопитесь, не спешите возвращаться к работе», - сказала Миддлтон.

Принцесса вернулась к обязанностям в сентябре, сообщили «Известия». Она перенесла операцию на брюшной полости из-за онкологического заболевания.

Великобритания Королевская семья Британии Британская королевская семья Кейт Миддлтон
10 октября 2024, 20:26
Умерла вдова сенатора Роберта Кеннеди
Global Look Press
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Вдова американского сенатора и генпрокурора Роберта Кеннеди — младшего Этель умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщил ее внук Джо Кеннеди III, занимающий должность посланника США по экономическим отношениям в Северной Ирландии, в соцсети X.

По его словам, бабушка скончалась утром 10 октября. Причиной смерти стали осложнения после инсульта.

«С сердцами, полными любви, мы объявляем о кончине нашей замечательной бабушки Этель Кеннеди», - написал Джо Кеннеди III.

На прошлой неделе Этель Кеннеди попала в госпиталь с инсультом. После лечения ее выписали домой, где вдова Кеннеди-младшего и умерла. У нее осталось девять детей, 34 внука и 24 правнука.

Большую часть жизни Этель посвятила работе в правозащитных организациях. В 2014 году ей вручили президентскую медаль Свободы. Награду она получила из рук Барака Обамы.

США Инсульт Награды

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