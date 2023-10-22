Житель Одессы публично разорвал украинский флаг в центре города

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В публикации отметили, что символичное полотно весело на фасаде одного из домов. Неизвестный мужчина подошел к зданию и начал снимать флаг. Он дергал и тянул его, в результате ткань порвалась. Когда прохожие увидели это, то обратились в правоохранительные органы.

По данным издания, правонарушитель был в нетрезвом состоянии, после происшествия его задержали. Теперь жителю Одессы грозит штраф и лишение свободы до полугода.

Ранее финский певец Йере Пеюхенен на концерте в Эстонии выкинул за кулисы украинский флаг. Одна из поклонниц бросила мужчине полотно из зала, однако артист выбросил его и сказал: «Зачем ты это сделала? Это не круто». После этого на вокалиста обрушился шквал негатива со стороны украинских поклонников. Через некоторое время знаменитость объяснил, что тогда принял украинский флаг за шведский.