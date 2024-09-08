Житель Китая умер после 104 дней работы с одним выходным

Ситуация вызвала в Китае большой общественный резонанс и спровоцировала дискуссию о том, как в стране обращаются с рабочими.

В ходе первоначального расследования представители органов социального обеспечения заявили, что смерть маляра нельзя классифицировать как производственную травму, так как между его болезнью и смертью прошло более 48 часов.

Издание отметило, что китайское трудовое законодательство устанавливает максимальную продолжительность рабочего дня в восемь часов и среднюю продолжительность рабочей недели в 44 часа.

Суд постановил, что компания-работодатель на 20% несет ответственность за смерть 30-летнего сотрудника. Ее обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

Ранее центр «Зарплата.ру» и группа «Ренессанс Страхование» провели соцопрос и выяснили, что 50% компаний отказываются согласовывать уход сотрудников на больничный без справки от врача. Примерно 57% работников подтвердили, что продолжают работать даже на больничном.