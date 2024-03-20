Житель Киргизии прорыл 130-метровый тоннель в Узбекистан из своего дома

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Правоохранители нашли ход в селе Бек-Абад, расположенном недалеко от границы с Узбекистаном. Тоннель длиной 130 метров находится на глубине 15 метров. Сотрудники ГКНБ задержали владельца дома за организацию контрабанды.

По данным правоохранителей, тоннель использовали для незаконной передачи товаров и несанкционированного пересечения границы.

Загадочные тоннели ранее обнаружили под Чуркинским монастырем в Володарском районе Астраханской области. Высота самого большого подземного хода достигала 10 метров в высоту и 78 метров в длину.

В 2020 году тоннель по провозу контрабанды нашли на юго-западной границе США с Мексикой. Его длина составила 1,3 километра, высота - 165 сантиметров, сообщали «Известия».