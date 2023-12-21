Житель Индии обезглавил жену из-за чашки чая

Дома в это время спали четверо детей пары. Крики матери услышал сын, который спал в соседней комнате. Он бросился ей на помощь, но отец напал и на него.

Полицию вызвали соседи, которые услышали крики женщины. Когда они прибежали, то увидели ее мертвой на полу. Мальчика успели спасти. Он рассказал полицейским, что его отец и раньше сердился и кричал на мать из-за чая, но никогда не бил.

В отношении мужчины завели уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее житель Турции Низаметтин Гурсу сбросил со скалы свою возлюбленную Есим Демир за отказ принять предложение руки и сердца. Мужчина уверял, что это случайность: женщина поскользнулась, когда он отходил к машине. Но родственники погибшей утверждали, что она боялась высоты и собиралась с ним расстаться. В декабре полиция обвинила Гурсу в преднамеренном убийстве и заключила под стражу.