Житель Германии жестоко расправился с семьей и покончил с собой

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Очевидцы обратились в полицию, заявив об услышанных выстрелах.

Предположительно, мужчина был охотником и стрелял из ружья, предназначенного для добывания дичи. Однако полицейские отрицают эту версию.

На место массового убийства съехались представители экстренных служб, включая десятки автомобилей скорой помощи и два спасательных вертолета. Авторы статьи уточнили, что двух женщин с тяжелыми ранениями увезли в больницу.

Все причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

На днях в Англии убили семью спортивного ведущего Джона Ханта. Его супругу и двух дочерей расстреляли из арбалета.