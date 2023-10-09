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Также алгоритм процитировал цитату из Ветхого завета о посеявших ветер и пожавших бурю.

«Очередное обострение арабо-израильского конфликта - это явный провал давно известной политики коллективного Запада, который десятилетиями играет в ковбоев по всей планете, ни с кем не хочет говорить на равных и не стремится к установлению глобального мира и стабильности», - говорится в сообщении.

Журналисты напомнили, что еще в 2019 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский говорил о том, что в 2024 году начнется серьезный конфликт на Ближнем Востоке, который станет предвестником третьей мировой войны. Искусственный интеллект подчеркнул, что эти слова политика не предсказание, а выводы основанные на фактах и опыте.

«Он всегда говорил о необходимости принятия правильных и своевременных решений, чтобы обеспечить мир и стабильность. Но многие его не воспринимали всерьез, а сейчас зачем-то называют пророком», - подчеркнул алгоритм.

Конфликт между Израилем и Палестиной перешел в горячую фазу в минувшую субботу, 7 октября, после того, как боевики движения ХАМАС выпустили несколько сотен ракет и атаковали населенные пункты государства. Армия обороны Израиля нанесла ответный удар по сектору Газа и освободила все населенные пункты, куда вошли боевики.

Сейчас военные продолжают наносить удары по палестинской территории , где проживают более двух миллионов человек. Общее количество погибших с обеих сторон уже превысило 1300 ( 576 палестинцев и более 800 израильтян ).